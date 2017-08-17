Три солнечные электростанции построят в Калмыкии до конца 2019 года

ТАСС, 17 августа. Три солнечные электростанции суммарной мощностью 55 МВт введут в эксплуатацию в Калмыкии до конца 2019 года. Эти объекты помогут частично закрыть потребности региона, который является энергодефицитным и самостоятельно генерирует только 21,4 МВт, сообщили в четверг ТАСС в республиканском министерстве ЖКХ и энергетики.

"Программой развития Единой энергетической системы до конца 2019 года в республике предусмотрено строительство трех солнечных электростанций: две - мощностью 15 МВт и одна - 25 МВт. Объекты будут строиться в тех местах, где ощущается наиболее сильная загруженность электросетей, новые мощности частично разгрузят нагрузку", - уточнили в ведомстве.

Там же отметили, что строить солнечные электростанции будут российская компания "Авелар Солар Технолоджи" (дочерняя структура ГК "Хевел") и "Солар Системс" ("дочка" китайской Amur Sirius Power Equipment Co.). В настоящее время инвесторы выбирают земельные участки и готовят проектно-сметную документацию.

"Сумма инвестиций будет известна позже. Инвесторы активно работают, прошли отбор на поставку энергии. В свою очередь, правительство Калмыкии готово оказать содействие инвесторам в части предоставления земельных участков под строительство и эксплуатацию объектов, ускорении сроков согласования и выдачи разрешительной документации на строительство и другую поддержку", - отметили в министерстве.

Энергия ветра

Также, по информации республиканского министерства ЖКХ и энергетики, в планах пока остается строительство ветряных электростанций (ВЭС), которые планируют ввести до конца 2018 года. Реализовывать проект должна компания "Алтэн" (дочерняя компания чешской компании Falkon Capital).

"Официального заявления о том, что проект заморожен, мы не получали. В рамках системы развития электроэнергетики он у нас стоит в плане. Так, при строительстве Приютненской ВЭС планируется ввод в эксплуатацию 20 ветровых агрегатов суммарной мощностью 51 МВт. Но по факту, конечно, пока строительства нет", - отметили в ведомстве.

В июне в интервью ТАСС глава республики Алексей Орлов сообщил, что Falkon Capital построит в Калмыкии всего две ВЭС, так как проект заморожен. При этом по словам Орлова, интерес к строительству ВЭС на территории республики проявляет компания "Лукойл".

Вместе с тем развитие электроэнергетики Калмыкии за счет строительства генерирующих объектов на возобновляемых источниках, использующих энергию солнца и ветра, в республиканском министерстве считают приоритетным направлением. Ветряной потенциал у республики один из самых больших в стране - ветры в Калмыкии частое явление, причем среднегодовая их скорость - 6-7,5 м/сек (для эффективной работы ВЭС необходим ветер не менее 5 м/сек - прим. ТАСС). В настоящее время в регионе уже есть две работающие ветряные электростанции, каждая по 1,2 МВт.

Возрастающие мощности

По информации республиканского Министерства ЖКХ и энергетики, электропотребление Калмыкии с каждым годом увеличивается. В прошлом году оно составило 536,1 млн кВтч и увеличилось в сравнении с 2015 годом на 4,9 кВтч, или на 0,9%.

В настоящее время мощность всей генерации региона составляет 21,4 МВт, что недостаточно для обеспечения потребности республики. В связи с чем основная часть необходимой Калмыкии электроэнергии поставляется из соседних регионов: Ростовской и Астраханской областей, частично из Ставропольского края.