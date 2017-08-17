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Абонент МТС подал иск к оператору на 30 млрд рублей

Экономика и бизнес
17 августа, 12:55 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, августа. /ТАСС

Отмечается, что речь идет о списании шести минут из пакета голосовых услуг абонента, которые, как он считает, были неправомерными

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© Алексей Павлишак/ТАСС

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Гражданин РФ пытается взыскать с МТС моральный вред в размере 30 млрд руб. Об этом говорится в отчетности МТС за II квартал 2017 года.

В качестве ответчиков также привлечены Российская Федерация, правительство, администрация Тамбовской области, следует из документа.

"Речь идет о списании шести минут из пакета голосовых услуг абонента, которые, как он считает, были неправомерными. Все расчеты с абонентом были корректны и прозрачны, это подтвердили суды первой и второй инстанций", - сообщил ТАСС представитель МТС Дмитрий Солодовников.

В отчетности указывается, что решением от 31.01.2017 года в удовлетворении исковых требований А. Мелехову было отказано, 10 апреля апелляционным определением Тамбовского областного суда указанное решение оставлено без изменения.

На апелляционное определение Мелехов направил кассационную жалобу, в связи с этим данный существенный факт и отразился в отчетности компании, пояснили в МТС.

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