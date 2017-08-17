Правительство выделит почти 440 млн рублей на поддержку сотрудников "АвтоВАЗа"

ТАСС, 17 августа. Правительство РФ выделит почти 440 млн рублей на поддержку сотрудников "АвтоВАЗа" и сохранение кадров. Об этом сообщил председатель правительства РФ Дмитрий Медведев на заседании кабинета министров.

"Также мы выделяем деньги на поддержку работников "АвтоВАЗа", на сохранение квалифицированных кадров. Это почти 440 млн рублей из резервов правительства", - сказал Медведев.

Как ранее сообщали в пресс-службе правительства Самарской области, выделяемые средства планируется направить на частичное возмещение организациям, принимающим на работу высвобождаемых работников предприятия, расходов на оплату их труда, затрат на создание новых рабочих мест, а также на частичное возмещение работодателям расходов на профессиональную переподготовку и повышение квалификации работников. Предполагается, что эту поддержку получат 5 тыс. 131 сотрудник "АвтоВАЗа".

По словам губернатора Самарской области Николая Меркушкина, выделение федеральных средств поможет улучшить ситуацию на рынке труда в Тольятти, что свидетельствует об огромном значении, которое государство придает ситуации на ведущем предприятии автомобильной промышленности России.