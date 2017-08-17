Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 18.08:
$ 59.25
€ 69.65
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Правительство выделит почти 440 млн рублей на поддержку сотрудников "АвтоВАЗа"

Экономика и бизнес
17 августа, 12:56 UTC+3

Предполагается, что помощь получат более 5 тыс. работников компании

Поделиться
Материал из 1 страницы
Завод "АвтоВАЗ" в Тольятти

Завод "АвтоВАЗ" в Тольятти

© Андрей Холмов/ТАСС

ТАСС, 17 августа. Правительство РФ выделит почти 440 млн рублей на поддержку сотрудников "АвтоВАЗа" и сохранение кадров. Об этом сообщил председатель правительства РФ Дмитрий Медведев на заседании кабинета министров.

Смотрите также

Самарская область рассчитывают получить 440 млн из бюджета на поддержку рабочих "АвтоВАЗа"

"АвтоВАЗ" с сентября 2016 г. выплатил увольняющимся около 1,2 млрд руб. компенсаций

В Индустриальном парке "АвтоВАЗа" создадут около 6 тыс. рабочих мест

Более 200 человек планируют уволить с "АвтоВАЗа" в ближайшие месяцы

"Также мы выделяем деньги на поддержку работников "АвтоВАЗа", на сохранение квалифицированных кадров. Это почти 440 млн рублей из резервов правительства", - сказал Медведев.

Как ранее сообщали в пресс-службе правительства Самарской области, выделяемые средства планируется направить на частичное возмещение организациям, принимающим на работу высвобождаемых работников предприятия, расходов на оплату их труда, затрат на создание новых рабочих мест, а также на частичное возмещение работодателям расходов на профессиональную переподготовку и повышение квалификации работников. Предполагается, что эту поддержку получат 5 тыс. 131 сотрудник "АвтоВАЗа".

По словам губернатора Самарской области Николая Меркушкина, выделение федеральных средств поможет улучшить ситуацию на рынке труда в Тольятти, что свидетельствует об огромном значении, которое государство придает ситуации на ведущем предприятии автомобильной промышленности России.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Персоны
Меркушкин, Николай Иванович Медведев, Дмитрий Анатольевич
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Мультики из кубика: успех стартапа, напомнившего нам о диафильмах
Парашюты вместо протезов
680 лет Троице-Сергиевой лавре. Репортаж из монастырских мастерских в спецпроекте ТАСС "Золотое кольцо"
Фото
5
На российско-литовской границе в Калининградской области скопилось более 250 фур
5
"Алроса" в ноябре планирует продать самый дорогой бриллиант, ограненный в России
4
Участники выездной сессии ПМЭФ в Карелии представили лучшие региональные проекты развития
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Абонент МТС подал иск к оператору на 30 млрд рублей
2
ФАС возбудила дела против "Дикси" и "Магнита" за дискриминацию поставщиков
3
Источник: Глаголеву похоронят в Москве на Троекуровском кладбище
4
Проект "Наедине со всеми" на Первом закрыт по инициативе Меньшовой
5
Около 150 тыс. человек подписаны на ПФР в социальных сетях
6
Благоустройство площади Тверской заставы в Москве находится в завершающей стадии
7
Президент Южной Кореи заявил, что на полуострове больше никогда не будет войны
Темы дня
Новости партнеров
Реклама