Все идет вне плана: почему нужно сокращать число проверок бизнеса

"Число проверок вышло за грани разумного. Многим сотрудникам приходится полностью посвящать свое рабочее время подготовке оправдательных документов для проверяющих, что парализует работу компании. У людей не остается времени заниматься бизнесом", — комментирует ТАСС ситуацию сопредседатель "Деловой России" и общественный омбудсмен по незаконному преследованию предпринимателей Андрей Назаров.

Накануне Генпрокуратура РФ по запросу ТАСС сообщила, что в 2016 году доля внеплановых проверок компаний и индивидуальных предпринимателей выросла до 74,7% от их общего числа: из 1,706 млн проверок 1,276 млн были внеплановыми.

Годом ранее этот показатель составил 66% (1,32 млн внеплановых проверок из 1,994 млн).

Устали оправдываться

В 2015 году был создан Единый реестр плановых проверок, но ситуацию с избыточным давлением контролирующих органов на бизнес это кардинально не изменило, утверждает Назаров. "Хотя, на наш взгляд, внеплановая проверка должна проводиться только в том случае, если есть объективная информация о ее необходимости, то есть существует реальная угроза для жизни и здоровья людей", — пояснил он.

Но дело не только в количестве проверок. "Важно, для чего они проводятся и какие проблемы выявляют, — отметил в беседе с ТАСС первый вице-президент "Опоры России" по экспертно-аналитической деятельности Владислав Корочкин. — Процент проверок, в ходе которых контролеры находят что-то действительно опасное для жизни и здоровья граждан или окружающей среды, очень небольшой. Их не более 10%, а по некоторым видам надзора, например, семенного — 0%. То есть рисков нанесения ущерба кому-либо не выявляется вообще".

По данным Генпрокуратуры, значимые нарушения выявляются лишь в ходе 15% проверок.

По словам экспертов, больше всего проверок проводит Роспотребнадзор. "У него подназдзорных объектов больше всех — весь общепит, вся розница, учебные заведения", — говорит Корочкин.

Проверка проверке рознь

На совещании по инвестиционным программам развития Дальнего Востока 3 августа Владимир Путин потребовал сократить количество внеплановых проверок предпринимателей до 30% от плановых.

Также он обратил внимание на их излишнюю длительность.

В среднем одна проверка длится около месяца, но "проверка проверке рознь", рассказал Назаров. Некоторые проверяющие находятся на фирме неделю, а кто-то — до двух месяцев. Довольно часто бывает, что на предприятии "одна проверка закончилась — началась другая", пояснил он.

Впрочем, кроме внеплановых проверок есть и другие формы контроля, например, административное расследование, которым активно пользуются проверяющие, чтобы избежать согласования внеплановой проверки с прокуратурой, рассказал Корочкин. "Мы бы хотели, чтобы и административные расследования вносились в Единый реестр плановых проверок и согласовывались с прокуратурой, — говорит эксперт. — Ведь если число внеплановых контрольных мероприятий всех видов снизится, это будет экономия времени и денег поднадзорных субъектов".

Для уменьшения издержек предпринимателей необходимо также отказываться от избыточных требований проверяющих органов, рассказал Корочкин. "Они практически не сокращаются. Например, угол наклона пола в свинарнике регламентируется приказом министерства, за нарушение этой нормы бизнесмена могут штрафовать", — привел он пример. Таких норм быть не должно.

Надежда на закон

Предложения главы государства в ближайшее время могут быть оформлены в качестве законопроектов и внесены на рассмотрение в Госдуму, сообщил уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов.

Сейчас многим сотрудникам приходится полностью посвящать свое рабочее время подготовке оправдательных документов для проверяющих, что парализует работу компании

Кроме того, Генпрокуратурой по поручению президента РФ подготовлен проект закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам осуществления государственного контроля (надзора) и муниципального контроля". Он находится на согласовании в правительстве.

Разрешение прокуратуры на внеплановую проверку компании или частного предпринимателя придется получать представителям страхового и банковского надзора, госпожарнадзора, ГИБДД, органам, контролирующим финансовый рынок и безопасность объектов ТЭК, торговую деятельность, и многим другим.

Мария Селиванова