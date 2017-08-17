Центробанк снизил на 18 августа курс доллара до 59,25 руб.

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МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Банк России установил на 18 августа официальный курс доллара на уровне 59,249 руб., что на 40,31 копейки ниже предыдущего показателя. Официальный курс евро снижен на 34,27 копейки, до 69,6531 руб.
Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и €0,45), рассчитанная по официальным курсам, уменьшилась на 37,6 копейки, до 63,9308 руб.