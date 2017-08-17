Потребительские цены на рыбу с начала года выросли на 6%

ТАСС, 17 августа. Потребительские цены на рыбу с начала 2017 года увеличились примерно на 6%, сообщил журналистам глава Росрыболовства Илья Шестаков, отвечая на вопросы после пресс-конференции в ТАСС.

"В целом потребительские цены с начала года подорожали на 6% ", - сказал Шестаков. Он отметил, что ситуация по разным видам рыбы отличается. "Если говорить о минтае и тихоокеанской сельди, то цена идет вниз. Атлантическая сельдь и треска находятся в небольшом росте", - уточнил глава Росрыболовства.

Ранее Шестаков говорил о возможном снижении оптовых цен на рыбу в 2017 году с учетом снижения мировых цен на основные виды водных биологических ресурсов, а также растущего объема и неплохих запасов.

Импорт рыбы вырос на 15%

Глава ведомства также сообщил, что Россия увеличила импорт рыбы за январь - июнь 2017 года на 15% - до 240 тыс. т.

"Импорт составил 240 тыс. т за январь - июнь, это рост на 15%. В этом году мы наблюдаем рост по импорту в основном за счет мороженой сельди и скумбрии ", - сказал Шестаков, добавив, что рост связан с активным спросом со стороны переработки, на которую идет такая рыба.

Глава Росрыболовства также сообщил, что вместе с тем в первом полугодии наблюдался рост экспорта рыбы. "Наблюдаем и рост экспорта - порядка 30%. Это связано с отложенным экспортом - реализацией накопленных запасов прошлого года. В цифрах это выходит 250 тыс. т", - пояснил он.

Сохранение вылова на уровне 2016 года

Шестаков также сообщил, что Росрыболовство надеется на сохранение вылова рыбы в 2017 году на уровне прошлого года, когда показатель достиг 4,7 млн т.

Ранее он заявлял, что Россия в текущем году ожидает роста добычи водных биоресурсов на 2-3% по сравнению с рекордным 2016 годом.

"Я думаю, что в этом году, хоть мы и растем на 2%, вылова в 5 млн т, я уверен, мы не добьемся, надеемся хотя бы сохранить объем прошлого года", - отметил глава Росрыболовства.

Он пояснил, что пока наблюдается не очень удачная лососевая путина по сравнению и с прошлым, и с 2015 годом, а также минимальные объемы вылова в Сахалинской области. Очень важно, как будут проходить скумбриевая и ивасевая путины на Дальнем Востоке, уточнил Шестаков.

Вылов водных биоресурсов в России в 2016 году возрос на 5,6% и составил 4,67 млн т. По итогам прошлого года Россия снизила импорт рыбы и рыбной продукции на 8,7% - до 511 тыс. т, при этом увеличила экспорт этой продукции на 6% - до 1,912 млн т.