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"Приморское кольцо" под Калининградом достроят за счет федеральных средств

Экономика и бизнес
17 августа, 13:51 UTC+3 КАЛИНИНГРАД КАЛИНИНГРАД 17, августа. /ТАСС

Глава региона уточнил, что для завершения строительства потребуется около 50 млрд рублей

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КАЛИНИНГРАД, 17 августа. /ТАСС/. Завершение строительства "Приморского кольца", соединяющего Калининград с приморскими городами области, будет передано на федеральный уровень. Об этом сообщил в четверг журналистам на брифинге врио губернатора области Антон Алиханов по итогам поездки в область президента РФ .

"С министром (транспорта РФ) Максимом Соколовым вчера этот момент обсудили и договорились о том, что мы передаем этот объект [на федеральный уровень]", - сказал Алиханов, подчеркнув, что регион, даже на условиях софинансирования с федеральным бюджетом, не в состоянии завершить строительство трассы до города Балтийска "ни за три, ни за четыре, ни за десять лет".

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Алиханов добавил, что уже разработана проектно-сметная документация на участок трассы до поселка Янтарный, стоимость строительства которого составит порядка 18 млрд рублей. С учетом строительства участка до города Балтийска, стоимость завершения строительства может достичь порядка 50 млрд рублей, сказал глава региона, уточнив, что это только оценочные данные. Начала строительства участка кольца до Янтарного, по словам Алиханова, "можно ожидать не раньше 2019 года".

Строительство первого участка Приморского кольца - автотрассы "Калининград - Зеленоградск" с подъездом к аэропорту Храброво - началось в 2008 году. Стоимость контракта - около 7 млрд рублей. Работы завершили в 2009 году.

В 2011 году был открыт еще один участок кольца протяженностью 26 км от Зеленоградска до курортного Светлогорска с подъездом к городу Пионерский на побережье Балтики. Планировалось, что скоростная дорога федерального значения должна связать Калининград, балтийские курорты Светлогорск, Пионерский, Зеленоградск, международный аэропорт Храброво и города Балтийск и Светлый.

На необходимость завершения строительства дороги внимание обратил Владимир Путин в ходе совещания по вопросам развития транспортной инфраструктуры Северо-Запада РФ, которое прошло 16 августа в городе Пионерский.

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Персоны
Алиханов, Антон Андреевич
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