Оборудование для модернизации Омского НПЗ доставят из Волгодонска по воде

ОМСК, 17 августа. /Корр. ТАСС Алексей Петров/. Крупногабаритное оборудование длиной 52 м и весом 518 тонн, предназначенное для модернизации Омского нефтеперерабатывающего завода (принадлежит ПАО "Газпром нефть"), будет доставлено из Волгодонска в Омск по воде. Об этом сообщила ТАСС пресс-служба нефтезавода.

"Вакуумная колона длиной 52 м, диаметром 11 м и массой 518 тонн войдет в состав комплекса первичной переработки нефти ЭЛОУ-АВТ, строительство которого ведется в рамках второго этапа масштабной модернизации Омского НПЗ. Оборудование, изготовленное Волгодонским филиалом "АЭМ- технологии" [входит в "Атомэнергомаш" - машиностроительный дивизион ГК "Росатом"], будет доставлено в Омск по воде", - сказали в пресс-службе.

На нефтезаводе уточнили, что для доставки оборудования разработана уникальная логистическая схема, включающая поэтапную транспортировку по Волге через Рыбинское водохранилище, Онежское и Ладожские озера, Неву и Финский залив. Морской этап доставки пройдет через Балтийское, Северное и Норвежское моря, частично по Северному морскому пути. Далее по Оби и Иртышу вакуумная колонна будет доставлена в Омск. Общая протяженность маршрута превысит 9 тыс. км.

Масштабная программа модернизации Омского НПЗ реализуется "Газпром нефтью" с 2008 года. Результатом первого этапа программы, который завершился в 2015 году, стал полный переход НПЗ на производство бензина и дизельного топлива экологического стандарта "Евро-5". Второй этап направлен на увеличение глубины переработки нефти и повышение показателя выхода светлой продукции. Суммарные инвестиции корпорации в модернизацию ОНПЗ превысят до 2020 года 300 млрд рублей.

Новая установка первичной переработки нефти ЭЛОУ-АВТ станет одной из крупнейших установок первичной переработки нефти в России. Ее мощность составит 8,4 млн тонн в год по нефти и 1,2 млн тонн в год по стабильному газовому конденсату. Инвестиции в проект составят порядка 40 млрд рублей.

Омский НПЗ является крупнейшим по объему переработки и одним из самых современных нефтеперерабатывающих заводов России, предприятие выпускает порядка 50 видов нефтепродуктов. В 2016 году завод увеличил производство битумной продукции для строительства дорог на 9,9% - до 430 тыс. тонн, бензина на 6,6% - до 4,7 млн тонн, дизельного топлива на 3,2% - до 6,5 млн тонн и ароматических углеводородов на 5,6% - до 430 тыс. тонн. Всего в 2016 году было переработано 20,5 млн тонн нефтяного сырья. Доля выхода светлых нефтепродуктов была увеличена до 70,92%.