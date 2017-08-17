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Минприроды: покупка Schlumberger EDC требует гарантий по продолжению работы в России

Экономика и бизнес
17 августа, 14:21 UTC+3 МОСКВА 17, августа. /ТАСС

В частности, по словам главы ведомства Сергея Донского, нужны гарантии, что работы на участках федерального значения будут проводиться в дальнейшем без ограничений

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ТАСС, 17 августа. Минприроды не меняет позицию по покупке Schlumberger российской нефтесервисной Eurasia Drilling (EDC), России необходимы гарантии по продолжению работы компании в России после покупки. Об этом сообщил журналистам глава Минприроды Сергей Донской.

"Мы свою позицию не меняем. Мы в свое время говорили, что "Евразия" [Eurasia Drilling] работала на участках недр федерального значения. Когда мы рассматривали эту позицию на комиссии, то говорили о том, что к Schlumberger должны быть применены все те ограничения, которые у нас идут, когда мы говорим об участках недр федерального значения, все-таки это иностранная компания. Чтобы не получилось, что когда они будут работать по каким-то большим участкам, что из-за санкций у нас будут рушиться проекты", - сказал Донской.

Министр добавил, что для одобрения сделки по покупке EDC необходима гарантия того, что Schlumberger будет выполнять все свои обязательства, и можно было бы гарантировать, что работы на участках федерального значения будут проводиться в дальнейшем без ограничений.

Ранее в среду, 16 августа, глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Игорь Артемьев сообщил журналистам, что, по его мнению, для совершения сделки по покупке Schlumberger доли в Eurasia Drilling нужна гарантия со стороны правительства США, поскольку санкции мешают сделке. Кроме того, саму возможность сделки глава ведомства оценил скептически.

В конце июля ФАС сообщила о том, что получила ходатайство Schlumberger о покупке 51% Eurasia Drilling. Это уже вторая попытка Schlumberger войти в капитал российской компании - в начале 2015 года компания была готова приобрести 45,65% акций Eurasia Drilling за $1,7 млрд.

Соглашение, заключенное между компаниями, также предусматривало опцион на приобретение оставшихся акций в течение пяти лет с момента закрытия сделки. Однако тогда реализацию сделки затормозили власти РФ, которые в условиях санкций возражали против прихода иностранцев в капитал российской нефтесервисной компании.

Eurasia Drilling - крупнейшая буровая компания на территории России. В настоящее время покупкой ее акций интересуются крупнейшая мировая нефтесервисная компания Schlumberger, которая претендует на 51% акций, а также консорциум Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), Российско-китайского инвестфонда (РКИФ) и фондов Ближнего Востока.

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