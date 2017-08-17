Средства ФЦП в Севастополе перераспределены на объекты, где их освоят

СЕВАСТОПОЛЬ, 17 августа. /ТАСС/. Средства, выделенные Севастополю по федеральной целевой программе (ФЦП) развития Крыма и Севастополя до 2020 года, перераспределены на объекты, строительство которых позволит их гарантированно освоить. Об этом в четверг после совещания о ходе реализации ФЦП в Севастополе сказал журналистам замминистра экономического развития Сергей Назаров.

"Корректировки произошли по ряду объектов, по которым у нас были сомнения в виду более позднего выхода из экспертизы, по этим проектам мы откорректировали суммы, чтобы не допускать неосвоения, и эти деньги были перенесены на те объекты, по которым будет гарантированное освоение средств", - сказал Назаров. Он не уточнил, о каких объектах идет речь, но сказал, что их много.

Назаров отметил, что подобная корректировка произошла и для Республики Крым. "Мы скорректировали [для] одного и второго субъектов [Севастополя и Крыма] программу, исходя из реалий с проектными работами, с выходом из экспертизы, на сегодня у нас нет сомнений, что доведенные деньги, в частности, до Севастополя, будут в текущем году все освоены", - сказал он.

Назаров отметил, что ФЦП создавалась без проектной документации и это влияет на необходимость корректировки программы. В то же время он выразил уверенность, что налаженная проектная работа позволит в следующие годы строить и вводить в эксплуатацию больше объектов.

Врио губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников отметил, что в ближайшее время Севастополь начнет проектные работы по новым объектам социальной сферы, которые будут построены в будущем.

"Город готовится к тому, чтобы сдавать объекты не только в этом году. В понедельник на заседании правительства мы озвучим 80 объектов социальной сферы, которые мы запускаем в проектирование с 25 августа, часть из них не имеет источников финансирования, таких как ФЦП. Мы заняли простую позицию: лучше мы будем готовы с проектной документацией и придем за соответствующими ресурсами", - сказал Овсянников.

О ФЦП

ФЦП по социально-экономическому развитию Крыма и Севастополя до 2020 года была утверждена после воссоединения этих двух регионов с Россией для решения многих инфраструктурных, экономических и социальных проблем, накопленных за годы нахождения полуострова в составе Украины.

Ранее сообщалось, что в Севастополе в 2017 году есть отставание по строительству некоторых объектов рамках ФЦП, в частности, это касалось строительства трех детских садов, которые изначально планировалось сдать в текущем году, но из-за отставания срок сдачи перенесен на 2018 год.