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На территории двух районов Новгородской области построят "умные сети"

Экономика и бизнес
17 августа, 14:06 UTC+3 ЧУДОВО /Корр. ТАСС, Юлия Генерозова

Проект "Умные сети" реализуется в рамках соглашения о сотрудничестве между правительством Новгородской области и ПАО "Россети"

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ЧУДОВО, 17 августа. /Корр. ТАСС Юлия Генерозова/. Технологию Smart greed  или "умные сети" впервые внедрят на территории Валдайского и Боровичского районов Новгородской области. Это позволит увеличить надежность снабжения электроэнергией население и промышленные предприятия, сообщил в четверг журналистам врио губернатора Новгородской области Андрей Никитин.

Сети Smart greed - интеллектуальная система передачи электроэнергии от производителя к потребителю. Оборудование взаимодействует при помощи современных информационных и коммуникационных технологий, выполняя более быструю и четкую работу по сравнению с обычными энергосетями, тем самым, повышая надежность снабжения электроэнергией и уменьшая потери.

"Валдайский район, как сложноорганизованный по сетям и курортный, послужит прототипом для последующих участников проекта на территории области. Боровичский район - промышленный, там много энергопотребителей. Реализация проекта Smart greed позволит понять эффективность нововведений", - пояснил он выбор пилотных площадок в ходе Второй региональной инвестиционной энергетической конференции.

По словам генерального директора ПАО "МРСК Северо-Запада" Андрея Летягина, первый этап реализации проекта в Валдае, а это 40% всех работ, будет выполнен до конца этого года, заключительный - в 2018 году. "Это будут не только современные сети, но и подготовка персонала к работе на новом оборудовании. Самый главный результат проекта - это контроль и учет энергоресурсов", - добавил он.

Проект "Умные сети" реализуется в рамках соглашения о сотрудничестве между правительством Новгородской области и ПАО "Россети" (оператор - МРСК "Северо-Запада"), которое было заключено в апреле 2017 года.

Вторая региональная инвестиционная энергетическая конференция, которая походит сегодня в поселке Чудово Новгородской области, собрала около 100 представителей бизнеса и власти. Основная цель форума - развитие эффективной системы энергоснабжения и энергосбережения региона, заключение инвестиционных и энергосервисных контрактов между ресурсными организациями и потребителями.

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