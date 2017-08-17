Требующий 30 млрд руб. от МТС тамбовчанин ранее пытался отсудить 1 млрд руб. у Минфина

Велогонщик Перкинс дебютирует за сборную России в октябре на чемпионате ЕвропыСпорт 17 августа, 15:52
Кот Матроскин, Обломов и Людовик XIII: Олегу Табакову 82 годаКультура 17 августа, 15:48
Кадыров назвал странным решение "Роснефти" не строить в Грозном битумный заводЭкономика и бизнес 17 августа, 15:42
Чемпион ОИ-2008 испанский велогонщик Самуэль Санчес провалил допинг-тестСпорт 17 августа, 15:37
Путин предоставил гражданство РФ австралийскому велогонщику ПеркинсуСпорт 17 августа, 15:28
ФАС получила обращение ЦБ с просьбой проверить "Альфа Капитал"Экономика и бизнес 17 августа, 15:28
Житель Тамбовской области прекратил попытки взыскать 30 млрд рублей с МТСЭкономика и бизнес 17 августа, 15:25
Бывший вратарь "Барселоны" Виктор Вальдес объявил о завершении карьерыСпорт 17 августа, 15:24
Роспотребнадзор получил 832 обращения от заразившихся вирусом КоксакиОбщество 17 августа, 15:11
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 17 августа. Житель Тамбовской области, обратившийся с иском к компании МТС на 30 млрд рублей, ранее пытался отсудить 1 млрд рублей у Минфина РФ. Об этом сообщили в четверг ТАСС в Мичуринском городском суде Тамбовской области.
Как сообщал ТАСС ранее, житель региона Алексей Мелехов подал кассационную жалобу в Тамбовский облсуд на отказ областного суда удовлетворить его иск к компании МТС о взыскании с сотового оператора 30 млрд рублей компенсации морального вреда.
Истец утверждал, что у него из пакета голосовых услуг было незаконно списано шесть минут. После этого он обратился в суд. В качестве ответчиков по иску Мелехов также просил привлечь правительство и администрацию Тамбовской области.
"В 2011 году Алексей Мелехов обращался в городской суд Мичуринска с требованием взыскать 1 млрд рублей с Минфина РФ за бездействие при оказании ему услуг по поставке газа региональным дочерним предприятием компании "Газпром" - "Тамбовоблгаз", - уточнили в суде. При этом истец привлекал Минфин в качестве ответчика в связи с тем, что "75% акций дочернего предприятия "Газпрома" принадлежит государству, а от имени государства выступает Министерство финансов РФ", отмечалось в иске.
Причиной разбирательства изначально стало решение мирового судьи о взыскании с Мелехова денег в счет погашения долга за поставку газа. В мировой суд с ответным иском к региональным газовикам истец обращаться не стал, а сразу же заявил претензии к госструктурам. В удовлетворении требований по тому иску Мелехову было отказано. В 2013 году в тот же суд Мелехов подавал иск и к администрации Тамбовской области с требованием пересмотреть тарифы на газоснабжение, но и в этом случае суд не поддержал его доводов.
Об иске жителя Тамбовской области к компании МТС стало известно из опубликованной отчетности сотового оператора за II квартал 2017 года. Как пояснил представитель компании, на апелляционное определение Мелехов направил кассационную жалобу, в связи с этим данный факт и отразился в отчетности.