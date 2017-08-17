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Требующий 30 млрд руб. от МТС тамбовчанин ранее пытался отсудить 1 млрд руб. у Минфина

Экономика и бизнес
17 августа, 14:27 UTC+3 ТАСС

Алексей Мелехов требовал у ведомства деньги за бездействие при оказании ему услуг по поставке газа "Тамбовоблгазом"

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ТАСС, 17 августа. Житель Тамбовской области, обратившийся с иском к компании МТС на 30 млрд рублей, ранее пытался отсудить 1 млрд рублей у Минфина РФ. Об этом сообщили в четверг ТАСС в Мичуринском городском суде Тамбовской области.

Как сообщал ТАСС ранее, житель региона Алексей Мелехов подал кассационную жалобу в Тамбовский облсуд на отказ областного суда удовлетворить его иск к компании МТС о взыскании с сотового оператора 30 млрд рублей компенсации морального вреда.

Истец утверждал, что у него из пакета голосовых услуг было незаконно списано шесть минут. После этого он обратился в суд. В качестве ответчиков по иску Мелехов также просил привлечь правительство и администрацию Тамбовской области.

"В 2011 году Алексей Мелехов обращался в городской суд Мичуринска с требованием взыскать 1 млрд рублей с Минфина РФ за бездействие при оказании ему услуг по поставке газа региональным дочерним предприятием компании "Газпром" - "Тамбовоблгаз", - уточнили в суде. При этом истец привлекал Минфин в качестве ответчика в связи с тем, что "75% акций дочернего предприятия "Газпрома" принадлежит государству, а от имени государства выступает Министерство финансов РФ", отмечалось в иске.

Причиной разбирательства изначально стало решение мирового судьи о взыскании с Мелехова денег в счет погашения долга за поставку газа. В мировой суд с ответным иском к региональным газовикам истец обращаться не стал, а сразу же заявил претензии к госструктурам. В удовлетворении требований по тому иску Мелехову было отказано. В 2013 году в тот же суд Мелехов подавал иск и к администрации Тамбовской области с требованием пересмотреть тарифы на газоснабжение, но и в этом случае суд не поддержал его доводов.

Об иске жителя Тамбовской области к компании МТС стало известно из опубликованной отчетности сотового оператора за II квартал 2017 года. Как пояснил представитель компании, на апелляционное определение Мелехов направил кассационную жалобу, в связи с этим данный факт и отразился в отчетности.

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