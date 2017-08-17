Вопрос обнуления ставки НДС на внутренние авиаперевозки рассмотрят в конце года

ДВОРИКИ /Владимирская область/, 17 августа. /ТАСС/. Вопрос обнуления ставки НДС на перевозки внутри РФ будет рассмотрен в конце 2017 года на совещании по развитию региональной авиации, сообщил журналистам помощник президента РФ Игорь Левитин в кулуарах форума "Территория смыслов".

"Этот вопрос мы хотим рассмотреть на совещании, которое мы планируем в конце года именно по региональным перевозкам", - сказал Левитин.

По его словам, это будет совещание у президента РФ Владимира Путина.

Минтранс предлагает обнулить НДС с 2015 года. Пока нулевая ставка НДС для авиакомпаний действует только для перелетов в Крым и из Крыма. Накануне после совещания по развитию транспортной инфраструктуры Северо-Запада России Владимир Путин поручил обнулить НДС на авиаперевозки в Калининград и из Калининграда. По словам Левитина, вопрос обнуления НДС на авиаперевозки по РФ накануне вновь поднял министр транспорта РФ Максим Соколов.