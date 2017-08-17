Вопрос обнуления ставки НДС на внутренние авиаперевозки рассмотрят в конце года

Кот Матроскин, Обломов и Людовик XIII: Олегу Табакову 82 годаКультура 17 августа, 15:48
Кадыров назвал странным решение "Роснефти" не строить в Грозном битумный заводЭкономика и бизнес 17 августа, 15:42
Чемпион ОИ-2008 испанский велогонщик Самуэль Санчес провалил допинг-тестСпорт 17 августа, 15:37
Путин предоставил гражданство РФ австралийскому велогонщику ПеркинсуСпорт 17 августа, 15:28
ФАС получила обращение ЦБ с просьбой проверить "Альфа Капитал"Экономика и бизнес 17 августа, 15:28
Житель Тамбовской области прекратил попытки взыскать 30 млрд рублей с МТСЭкономика и бизнес 17 августа, 15:25
Бывший вратарь "Барселоны" Виктор Вальдес объявил о завершении карьерыСпорт 17 августа, 15:24
Роспотребнадзор получил 832 обращения от заразившихся вирусом КоксакиОбщество 17 августа, 15:11
Зидан, Моуринью и Лев претендуют на звание лучшего тренера года по версии ФИФАСпорт 17 августа, 15:02
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ДВОРИКИ /Владимирская область/, 17 августа. /ТАСС/. Вопрос обнуления ставки НДС на перевозки внутри РФ будет рассмотрен в конце 2017 года на совещании по развитию региональной авиации, сообщил журналистам помощник президента РФ Игорь Левитин в кулуарах форума "Территория смыслов".
"Этот вопрос мы хотим рассмотреть на совещании, которое мы планируем в конце года именно по региональным перевозкам", - сказал Левитин.
По его словам, это будет совещание у президента РФ Владимира Путина.
Минтранс предлагает обнулить НДС с 2015 года. Пока нулевая ставка НДС для авиакомпаний действует только для перелетов в Крым и из Крыма. Накануне после совещания по развитию транспортной инфраструктуры Северо-Запада России Владимир Путин поручил обнулить НДС на авиаперевозки в Калининград и из Калининграда. По словам Левитина, вопрос обнуления НДС на авиаперевозки по РФ накануне вновь поднял министр транспорта РФ Максим Соколов.