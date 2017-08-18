"Интауголь" в Коми сократит 246 человек до конца года

СЫКТЫВКАР, 17 августа. /Корр. ТАСС Наталия Казаковцева/. Градообразующее предприятие города Инта в Коми, АО "Интауголь" до конца 2017 года намерено сократить 246 работников. Об этом сообщил ТАСС источник в компании.

"Подписаны два приказа генерального директора "Интауголь" о сокращении с 19 октября 145 человек, с 30 ноября - 101 сотрудника", - сообщил источник.

Информацию о сокращении подтвердил зампредседателя правительства Коми - министр промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта региона Николай Герасимов.

"Сокращение персонала уже объявлено, и оно состоится", - сказал он ТАСС.

Копии приказов о сокращении опубликовал на своей странице "ВКонтакте" председатель Интинской объединенной первичной организации независимого профсоюза горняков России Денис Баженов. Как следует из документов, под сокращение попали разные категории работников "Интауголь", включая механиков, экономистов, проходчиков, горных мастеров, заместителей начальников участков.

Персонал в вынужденном простое

Глава минпрома Коми Николай Герасимов рассказал ТАСС, что с мая 2017 года работа на шахте приостановлена по всем направлениям, за исключением отгрузки ранее добытого угля. Имеется договоренность, что все находящиеся на складе "Интаугля" 180 тыс. тонн угольного отсева будут поставлены на Череповецкую ГРЭС, основному потребителю угля из Инты. Соответствующий договор будет заключен в ближайшие дни. В рамках документа все поступающие на шахту деньги будут направлены на выплату зарплаты, отметил собеседник.

"Сегодня зарплата на новом предприятии оплачена до 15 июля, по старому предприятию-банкроту остается долг в 35 млн рублей (в марте 2017 года из предприятия-банкрота было выделено здоровое ядро и создана новая компания - АО "Интауголь" - прим. ТАСС). В связи с отсутствием стратегического инвестора и источников финансирования проходческих и прочих работ, 70% персонала шахты переведено на вынужденный простой с оплатой двух третей заработка," - сказал глава Минпрома.

По словам Герасимова, будущее интинской шахты будет зависеть от решения на федеральном уровне.

"Если Череповецкую ГРЭС сохранят в вынужденном режиме работы на угле, то это сохраняет рынок шахты, и тогда можно говорить о перспективах ее развития. Если же Череповецкую ГРЭС переводят на газ, то перспективы развития и рынок для интинского угля теряется с 2019 года, длительной перспективы развития шахты тогда не существует. Решение переводить ГРЭС на газ или оставить на угле ожидается в третьем квартале этого года", - сказал Герасимов.

На данный момент, по его словам, отсутствие источников финансирования не позволяет строить оптимистичные прогнозы относительно возобновления добычи угля, что планировалось до конца 2017 года. "Сегодня глава республики [Сергей Гапликов] и полпред президента в СЗФО [Николай Цуканов], ряд других чиновников прикладывают все усилия, чтобы найти решения по шахте "Интауголь", - сказал ТАСС Герасимов.

Проблема федерального уровня

Как рассказал первый заместитель главы регионального Минпрома Александр Гибеж, проблема в том, что в Инте добывают "энергетический уголь", потребление которого во всем мире сокращается.

"Интинская шахта производит два вида продукции: сам уголь, это порядка 25-30% от общего объема производства, проблем с его сбытом нет, и отсев, остающийся от обогащения. Проблемы как раз с реализацией отсева. Он идет только на крупные станции, к примеру, на Череповецкую ГРЭС", - отметил замминистра.

Иной точки зрения придерживается первый зампредседателя "Росуглепрофа" (независимого профсоюза угольщиков России) Рубен Бадалов.

"С заявлениями, что отрасль умирает, я категорически не согласен. Уголь - единственный вид топлива, который можно запасти на годы вперед, в отличие от электричества, нефти и газа. Все заявления о том, что интинский уголь никому не нужен, я тоже не принимаю - угля просто нет сейчас в Инте в достаточном количестве и нужного качества. А завтра при всей нынешней ситуации угля в Инте совсем не будет, некому и не на чем будет добывать", - сказал ТАСС Бадалов.

По его мнению, на данный момент предприятие вновь идет по пути временных решений - сократить, снизить издержки, тогда как проблема требует кардинального решения на федеральном и региональном уровне, уверен он.

"Надо кардинально понять, что делать с предприятием, с угледобычей в Инте и самим городом. Если Инта нужна, то надо принимать решения о сохранении угледобычи и ее поддержании. Если Инта не нужна, то закрывать и делать это цивилизованно. Но переселение потребует в десятки, сотни раз больше средств, чем сохранить предприятие", - сказал Бадалов.

О шахте

Как сообщал ТАСС, "Интауголь" остается градообразующим предприятием моногорода Инта с населением около 30 тыс. человек, из которых 1,6 тыс. человек заняты на угледобыче. Интинская шахта - единственная из действовавших здесь пяти шахт, остальные были закрыты из-за нерентабельности.

В результате частой смены собственников и неэффективного управления в ноябре 2015 года шахта была признана банкротом, введено конкурсное управление. В марте 2017 года из предприятия-банкрота было выделено здоровое ядро, и создана новая компания - АО "Интауголь".

По данным администрации главы Республики Коми, с 2011 по 2016 годы объем добычи на интинской шахте упал вдвое с 2,5 до 1,2 млн тонн горной массы, тогда как для рентабельного производства необходимо добывать не менее 3,5 млн тонн угля ежегодно. На сегодняшний день шахта генерирует 1 млрд рублей убытков в год.

По данным Арбитражного суда Республики Коми, долги на март 2017 года составляли порядка 4 млрд рублей. В конце июня этого года из резервного фонда главы региона было выделено более 166 млн рублей на погашение долгов по зарплате. Долг нового предприятия был погашен полностью, за предприятием-банкротом осталось еще более 30 млн рублей долга.