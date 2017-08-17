Частные инвесторы готовы построить морской вокзал в новом терминале под Калининградом

КАЛИНИНГРАД, 17 августа. /ТАСС/. Частные инвесторы заявили о готовности вложить средства в строительство морского вокзала в порту, который будет построен в городе Пионерский под Калининградом. Об этом сообщил журналистам в четверг врио губернатора области Антон Алиханов.

"Есть предприниматели, которые готовы взять на себя инвестобязательства в части строительства за свои деньги морвокзала [в новом порту]", - сказал он, уточнив, что стоимость строительства объекта оценивается в сумму порядка 750 млн рублей.

Алиханов отметил, что средства уже предусмотрены проектом строительства морского терминала, стоимость которого составляет порядка 8 млрд рублей. Областные власти предлагают средства, которые могут высвободиться после привлечения частных инвесторов, направить на строительство дороги к терминалу, в качестве федерального софинансирования с областным бюджетом. Это, по его словам, снизит нагрузку на областной дорожный фонд, поскольку строительство дороги входит в обязательства региона. Инициатива, по словам врио губернатора, поддержана президентом.

Как сообщалось, проект строительства международного морского терминала в Пионерском реализуется в соответствии с поручением президента РФ Минтрансу совместно с Росморречфлотом, ФГУП "Росморпорт" и правительством Калининградской области. Причал порта сможет принимать грузы, которые в настоящее время следуют в Россию, в том числе через Клайпеду в Литве. Протяженность терминала позволит принимать морские лайнеры длиной 317 м, включая круизные суда.

В перспективе, по оценкам специалистов, он сможет обеспечивать обслуживание до 300 тыс. туристов и до 80 тыс. тонн грузов в год. Проект строительства был одобрен Главгосэкспертизой РФ в декабре 2016 года.

На необходимость начала реализации проекта в текущем году, указав на его важность с точки зрения обеспечения транспортной доступности Калининграда, внимание обратил Владимир Путин в ходе совещания по вопросам развития транспортной инфраструктуры Северо-Запада РФ, которое прошло 16 августа в городе Пионерский.