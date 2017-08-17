Власти Крыма могут расторгнуть от 20 до 40 договоров с участниками СЭЗ

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 августа. /Корр. ТАСС Татьяна Кузнецова/. Министерство экономического развития (МЭР) Крыма не исключило возможность расторжения в судебном порядке от 20 до 40 договоров с участниками свободной экономической зоны (СЭЗ), сообщил ТАСС глава министерства Андрей Мельников.

Власти республики в мае этого года инициировали проведение проверок в отношении участников действующей в регионе свободной экономической зоны на предмет исполнения ими взятых на себя обязательств по инвестпроектам.

"От 20 до 40 компаний у нас стоят под угрозой разрыва договоров об участии в свободной экономической зоне... Это будет судебная процедура, но пока исковых заявлений не было", - сказал министр. Он пояснил, что власти региона готовы расторгать договоры об участии в СЭЗ с теми компаниями, которые нарушают условия соглашения, а именно не вкладывают инвестиции и не предоставляют отчеты о начале деятельности.

"Всего есть порядка 80 участников СЭЗ, которые не сдали отчетность и до которых мы не смогли достучаться. Ситуации разные: есть некоторые добросовестные заблуждения, есть объективные трудности с заключением того же самого договора аренды <…>, но есть и ситуации, когда мы не можем найти компании, понимаем, что они больше не будут работать на территории (Крыма)", - отметил Мельников.

По его словам, число участников крымской СЭЗ приближается к тысяче. "Фактически мы приближаемся к тысячному участнику (СЭЗ), мы ждем его появления на следующей неделе", - сказал министр, добавив, что за время действия экономической зоны ее добровольно покинули лишь около 20 компаний.

СЭЗ создана для привлечения инвесторов и предоставления им преференций. Получение статуса участника СЭЗ освобождает от уплаты налогов на имущество организаций на десять лет и земельного налога на три года, понижает ставки налога на прибыль и тарифы страховых взносов.

Одним из условий прохождения инвестиционного проекта (как в рамках СЭЗ, так и отдельно от нее) является обязательная регистрация компании на территории Крымского полуострова. Поэтому фактически, зайдя в регион, "материковые" инвесторы становятся местными. Это также является плюсом для экономики региона, поскольку налоги остаются здесь, уверены власти.