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Авиазавод в Улан-Удэ передаст первые четыре вертолета Ми-171А2 в опытную эксплуатацию

Экономика и бизнес
17 августа, 15:05 UTC+3 УЛАН-УДЭ УЛАН-УДЭ 17, августа. /ТАСС

Директор УУАЗ сообщил, что контракты о передаче двух вертолетов подписаны с Казахстаном и Китаем

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УЛАН-УДЭ, 17 августа. /ТАСС/. Улан-Удэнский авиационный завод (УУАЗ, входит в холдинг "Вертолеты России") ведет переговоры о передаче в опытную эксплуатацию первых четырех вертолетов Ми-171А2. Об этом сообщил в четверг журналистам управляющий директор УУАЗ Леонид Белых во время планового визита на завод вице-премьера РФ Дмитрия Рогозина.

"Первые два (вертолета) - уже подписаны контракты - уходят в опытную эксплуатацию в КНР и Казахстан", - сказал он, добавив, что также решается вопрос еще о двух машинах.

17 июля в "Вертолетах России" сообщали о подписании соглашения с UTair о передаче двух Ми-171А2 в опытную эксплуатацию авиакомпании с целью совместного вывода и продвижения вертолета на российский рынок.

17 августа стало известно о том, что Росавиация выдала "Вертолетам России" (входит в госкорпорацию "Ростех") сертификат типа на средний многоцелевой вертолет Ми-171А2 в конвертируемом варианте. Получение документа открывает возможность серийного производству Ми-171А2 и поставок этих машин коммерческим заказчикам.

По словам Белых, потенциальные покупатели есть, есть интересующиеся. "По многим параметрам Ми-171А2 обходит западные аналоги, еще одно его преимущество - он дешевле, чем западные. Технические характеристики и сертификат дают нам хорошие возможности", - добавил управляющий директор УУАЗ.

О вертолете

Ми-171А2 - результат глубокой модернизации вертолетов всемирно известного семейства Ми-8/Ми-17. В конструкцию Ми-171А2 внесено более 80 изменений относительно базовой модели: вертолет оснащен двигателями ВК-2500ПС-03 (гражданская версия двигателей, устанавливаемых на боевых вертолетах Ми-28) с цифровой системой управления. В связи с увеличением мощности силовой установки на машине усилена трансмиссия, установлен цифровой пилотажно-навигационный комплекс, аппаратура диагностики и контроля состояния основных систем.

Одним из важнейших отличий Ми-171А2 от вертолетов семейства Ми-8/Ми-17 является новая несущая система. На вертолете установлены более эффективный Х-образный рулевой винт и новый несущий винт с цельнокомпозитными лопастями усовершенствованной аэродинамической компоновки. Таким образом, только за счет аэродинамики тяга несущего винта Ми-171А2 возросла более чем на 700 кг, что положительно сказалось комплексе летно-технических характеристик.

Серийное производство Ми-171А2 развернуто на Улан-Удэнском авиационном заводе.

УУАЗ - одно из производственных предприятий холдинга "Вертолеты России". За 75 лет существования на заводе построили более 8 тыс. летательных аппаратов, часть из которых принята на вооружение в целом ряде стран Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, Северной Африки, Латинской Америки, Восточной Европы, стран СНГ.

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