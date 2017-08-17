ФАС получила обращение ЦБ с просьбой проверить "Альфа Капитал"

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МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. ФАС получила обращение Банка России с просьбой провести проверку "Альфа Капитала" на предмет недобросовестной конкуренции. Об этом ТАСС сообщила заместитель начальника управления контроля финансовых рынков ФАС Лилия Беляева.
"Сегодня пришло обращение Банка России с просьбой провести проверку ООО УК "Альфа Капитал" на предмет недобросовестной конкуренции", - сказала она.
Ранее стало известно о письме, разосланном сотрудником "Альфа Капитала", в котором клиентов предупреждали о наличии рисков у банка "Открытие", Бинбанка, Промсвязьбанка и МКБ. В письме говорилось, что ситуация вокруг этих банков "может быть окончательно решена уже этой осенью, а не после выборов президента РФ в 2018 году, как думают многие". Согласно письму, под риском в первую очередь находятся выпуски субординированных облигаций банков, которые в случае санации могут быть полностью списаны. Сотрудник "Альфа Капитала" также рекомендовал клиентам этих банков перевести активы к более надежным участникам банковской системы РФ.
После этого представители "Альфа Капитала" и Альфа-банка заявили, что в письме отражено частное мнение сотрудника, и намерены продолжить работу с вышеперечисленными банками.
ФАС 16 августа заявляла, что не получила пока обращение из ЦБ, однако на основании сообщений СМИ запросила у УК "Альфа Капитал" информацию о распространении письма о текущем состоянии банка "ФК Открытие", Бинбанка, МКБ и Промсвязьбанка. Ведомство проанализирует действия компании на наличие признаков нарушения антимонопольного законодательства.