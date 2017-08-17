Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 18.08:
$ 59.25
€ 69.65
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Житель Тамбовской области прекратил попытки взыскать 30 млрд рублей с МТС

Экономика и бизнес
17 августа, 15:25 UTC+3 ТАСС

Ранее мужчина в судебном порядке намеревался доказать, что у него из пакета голосовых услуг было незаконно списано шесть минут

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Павел Бедняков/ТАСС

ТАСС, 17 августа. Житель Тамбовской области Алексей Мелехов не стал подавать жалобу в Верховный суд на решение по иску к мобильному оператору МТС на 30 млрд рублей, фактически прекратив дальнейшие попытки взыскать эту сумму с компании, а решение суда по этому делу вступило в законную силу. Об этом в четверг ТАСС сообщили в пресс-службе Мичуринского городского суда Тамбовской области, где рассматривался иск.

Смотрите также

Требующий 30 млрд руб. от МТС тамбовчанин ранее пытался отсудить 1 млрд руб. у Минфина

Абонент МТС подал иск к оператору на 30 млрд рублей

"Мелехов обратился к нам в суд с иском к МТС на 30 млрд рублей, 31 января суд принял решение отказать в исковых требованиях, после чего Мелехов подал кассацию в Тамбовский областной суд. 10 апреля суд отклонил апелляционную жалобу Мелехова, это решение он обжаловать в Верховном суде не стал. Следовательно, решение суда вступило в законную силу", - пояснили в пресс-службе суда.

Согласно решению по иску, Мелехов заключил договор на оказание услуг мобильной связи. Такой договор заключается при приобретении sim-карты для мобильного телефона. На его абонентский номер были зачислены все пакеты, предусмотренные тарифом, в полном объеме, что подтверждается данными оборудования автоматизированной системы расчетов.

Истец обратился с претензией к оператору связи с требованием объяснить, почему ему не предоставлен ежемесячный пакет минут в полном объеме. В ответе на претензию в МТС пояснили, что пакет минут, предусмотренный тарифным планом, предоставлен в полном объеме, все начисления произведены корректно, что подтверждается тарификацией, представленной истцом. Эту информацию ТАСС подтвердил и представитель МТС Дмитрий Солодовников. Он уточнил, что в иске шла речь о списании шести минут из пакета голосовых услуг абонента, которые, как он считает, были неправомерными.

Мелехов ранее также пытался отсудить 1 млрд рублей у Минфина РФ за бездействие при оказании ему услуг по поставке газа региональным дочерним предприятием компании "Газпром" - "Тамбовоблгаз", уточнили в суде. При этом истец привлекал Минфин в качестве ответчика в связи с тем, что "75% акций дочернего предприятия "Газпрома" принадлежит государству, а от имени государства выступает Министерство финансов РФ", отмечалось в иске.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Мультики из кубика: успех стартапа, напомнившего нам о диафильмах
Парашюты вместо протезов
680 лет Троице-Сергиевой лавре. Репортаж из монастырских мастерских в спецпроекте ТАСС "Золотое кольцо"
Фото
5
На российско-литовской границе в Калининградской области скопилось более 250 фур
5
"Алроса" в ноябре планирует продать самый дорогой бриллиант, ограненный в России
4
Участники выездной сессии ПМЭФ в Карелии представили лучшие региональные проекты развития
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Требующий 30 млрд руб. от МТС тамбовчанин ранее пытался отсудить 1 млрд руб. у Минфина
2
Барду Новикову предъявлено окончательное обвинение по делу о хищении денег пайщиков
3
На Украине снесли все известные памятники Ленину
4
Грозы на южных курортах и заморозки на Северо-Западе России: лето подходит к концу
5
Киев начал передавать на территорию Крыма сигналы от пяти украинских каналов
6
ОАК: ввод самолетов Ил-114 позволит сэкономить $5 млрд на импортных поставках
7
Роспотребнадзор получил 832 обращения от заразившихся вирусом Коксаки
Темы дня
Новости партнеров
Реклама