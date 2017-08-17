Житель Тамбовской области прекратил попытки взыскать 30 млрд рублей с МТС

ТАСС, 17 августа. Житель Тамбовской области Алексей Мелехов не стал подавать жалобу в Верховный суд на решение по иску к мобильному оператору МТС на 30 млрд рублей, фактически прекратив дальнейшие попытки взыскать эту сумму с компании, а решение суда по этому делу вступило в законную силу. Об этом в четверг ТАСС сообщили в пресс-службе Мичуринского городского суда Тамбовской области, где рассматривался иск.

"Мелехов обратился к нам в суд с иском к МТС на 30 млрд рублей, 31 января суд принял решение отказать в исковых требованиях, после чего Мелехов подал кассацию в Тамбовский областной суд. 10 апреля суд отклонил апелляционную жалобу Мелехова, это решение он обжаловать в Верховном суде не стал. Следовательно, решение суда вступило в законную силу", - пояснили в пресс-службе суда.

Согласно решению по иску, Мелехов заключил договор на оказание услуг мобильной связи. Такой договор заключается при приобретении sim-карты для мобильного телефона. На его абонентский номер были зачислены все пакеты, предусмотренные тарифом, в полном объеме, что подтверждается данными оборудования автоматизированной системы расчетов.

Истец обратился с претензией к оператору связи с требованием объяснить, почему ему не предоставлен ежемесячный пакет минут в полном объеме. В ответе на претензию в МТС пояснили, что пакет минут, предусмотренный тарифным планом, предоставлен в полном объеме, все начисления произведены корректно, что подтверждается тарификацией, представленной истцом. Эту информацию ТАСС подтвердил и представитель МТС Дмитрий Солодовников. Он уточнил, что в иске шла речь о списании шести минут из пакета голосовых услуг абонента, которые, как он считает, были неправомерными.

Мелехов ранее также пытался отсудить 1 млрд рублей у Минфина РФ за бездействие при оказании ему услуг по поставке газа региональным дочерним предприятием компании "Газпром" - "Тамбовоблгаз", уточнили в суде. При этом истец привлекал Минфин в качестве ответчика в связи с тем, что "75% акций дочернего предприятия "Газпрома" принадлежит государству, а от имени государства выступает Министерство финансов РФ", отмечалось в иске.