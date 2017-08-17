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Рогозин предложил авиазаводу в Улан-Удэ работать по системе Trade In

Экономика и бизнес
17 августа, 15:25 UTC+3 УЛАН-УДЭ УЛАН-УДЭ 17, августа. /ТАСС

Вице-премьер РФ отметил, что данная система успешно работает в автомобилестроении

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УЛАН-УДЭ, 17 августа. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин предложил Улан-Удэнскому авиационному заводу (УУАЗ, входит в холдинг "Вертолеты России") работать по системе Trade In - принимать бывшие в эксплуатации вертолеты собственного производства, поставляя взамен партнерам новые машины. Идею Рогозин высказал в четверг во время планового визита на УУАЗ.

"А по системе Trade In вы можете работать? То есть забирать машины, которые были в эксплуатации, и вместо забранного поставлять новые? Это очень выгодно. <…> Вам надо с ГТЛК (Государственная транспортная лизинговая компания - прим. ТАСС) этот вопрос проработать. Это вполне вероятная, хорошая схема", - сказал вице-премьер в беседе с управляющим директором УУАЗ Леонидом Белых.

Рогозин отметил, что данная система успешно работает у нас в автомобилестроении. "Получается, рынок в три раза вырастает, вырастут объемы продаж", - отметил он. По словам вице-премьера, это "будет фактически постоянный процесс", который позволит "старые вертолеты доводить до ума и продавать за рубеж - тем, кто не может позволить себе полную цену вертолета".

"Надежный вертолет российского производства они будут брать с удовольствием", - отметил Рогозин. Белых согласился подумать над предложением.

Рогозин побывал на УУАЗ после посещения производственной площадки в Иркутске, где идет работа над четырьмя первыми самолетами МС-21. На авиазаводе в Улан-Удэ ему продемонстрировали в том числе многоцелевой вертолет Ми -171А2, получивший от Росавиации сертификат, который дает возможность начать поставки машины коммерческим заказчикам и подтверждает возможность эксплуатации вертолета на международных воздушных трассах.

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