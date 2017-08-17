Губернатор: отмена НДС на авиабилеты в Калининград может произойти не ранее 2018 года

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КАЛИНИНГРАД, 17 августа. /ТАСС/. Решение об отмене НДС на авиаперевозки в Калининград может быть принято не ранее января 2018 года. Об этом в четверг сообщил журналистам врио губернатора области Антон Алиханов.
"Я так понимаю, что в любом случае раньше [чем 1 января 2018 года] это не заработает. Потому что у нас сверстан бюджет Минфином на этот год", - сказал он.
Президент РФ Владимир Путин поручил обнулить НДС на авиаперевозки в Калининградскую область в ходе совещания по развитию транспортной инфраструктуры Северо-Запада России, прошедшем 16 августа в Пионерском под Калининградом.
Алиханов отметил, что региональные власти предложат внести эту норму в новый закон об особой экономической зоне Калининградской области. "У нас есть законопроект по изменению закона об особой экономической зоне и в налоговый кодекс. Думаю, что, исходя из поручений президента, мы постараемся это имплементировать в этот законопроект отмену НДС по перелету", - сказал он.
Врио губернатора отметил, что, по его мнению, отмена НДС на авиаперелеты в область, скорее всего, станет поводом отмены субсидий на билеты, но при этом они сохранятся для льготных категорий граждан (младше 23 лет и пенсионеры старше 60 лет). "В любом случае объем выгод и справедливость распределения этих выгод очевидно будет в разы выше (чем сейчас - прим. ТАСС)", - отметил он.
Субсидированные авиаперевозки в Калининград осуществляются с 15 мая по 15 октября компаниями "Аэрофлот - российские авиалинии", "Нордавиа", Utair, "Сибирь", "Уральские авиалинии" и Red Wings. Предельная стоимость билета по специальному тарифу в одном направлении из Калининграда в Москву или обратно составляет 3800 рублей, из Калининграда в Санкт-Петербург или обратно - 3500 рублей, в Екатеринбург - 8500 рублей.
В 2016 году на субсидирование авиаперелетов из Калининграда в Москву и Санкт-Петербург ожидалось из федерального бюджета 462,5 млн рублей, фактически было израсходовано 364,4 млн рублей, а перевезено по спецтарифу 162,6 тыс. человек. В 2017 году было запланировано 341,5 млн рублей. Как сообщил Алиханов, объем субисдированных билетов на текущий момент выкуплен практически полностью.