Посол РФ: азиатское энергокольцо поможет решить судьбу ГЭС в Монголии

УЛАН-БАТОР, 17 августа. /Корр. ТАСС Алексей Селищев/. Участие Монголии в проекте "Азиатского энергетического суперкольца" позволит урегулировать вопрос вокруг возможного строительства ГЭС на притоке Байкала. Об этом сообщил ТАСС посол РФ в Улан-Баторе Искандер Азизов.

"Мы поддерживаем стремление наших монгольских партнеров к совершенствованию своей энергетической системы", - сказал он, отметив, что "имеющихся на настоящий момент данных достаточно, чтобы понять, что электроэнергия с проектируемых ГЭС может быть неоправданно дорогой".

"Экономически целесообразно уже сейчас рассмотреть альтернативные варианты обеспечения энергобезопасности Монголии. Важную роль здесь будет играть инициатива создания "Азиатского энергетического суперкольца", к участию в которой мы пригласили наших монгольских коллег", - пояснил дипломат.

"Другое взаимосвязанное предложение - реализация проекта "Россетей" по строительству ЛЭП-500 мощностью до 1 ГВт в целях объединения разрозненных подсистем в единую энергосистему Монголии и ее включения через Россию в упомянутое "суперэнергокольцо", - добавил Азизов.

Ранее первый заместитель министра энергетики РФ Алексей Текслер сообщил журналистам, что ведомство считает целесообразным строить электросети в Монголию вместо ГЭС. Он отмечал, что строительство линии электропередачи будет стоить в 3,5 раза дешевле за МВт/ч в отличие от стоимости строительства нового объекта генерации электроэнергии.

Опасная ГЭС

Планы испытывающей энергодефицит Монголии по строительству каскада гидроэлектросооружений на главном притоке Байкала - реке Селенге и впадающих в нее реках обсуждаются последние несколько лет. По мнению ученых, проекты могут негативно сказаться на экосистеме озера и самой Селенге, особенно в условиях маловодного периода, наблюдающегося сейчас в бассейне Байкала. Ученые также обращали внимание на сейсмическую опасность территории возможного строительства ГЭС.

В начале октября 2016 года стало известно, что Всемирный банк вразрез с ранее достигнутыми договоренностями, без проведения общественных слушаний на территории России, объявил тендер на проведение аукциона на разработку проектов ГЭС "Шурэн" и водохранилища "Орхон" на реках в Монголии. В связи с этим в банк обратился министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской. В письме он просил разъяснить ситуацию. Позже последовал ответ с отрицанием объявления тендера.

Большое Азиатское энергокольцо

Глава "Россетей" Олег Бударгин в рамках ПМЭФ-2017 сообщал, что Монголия может присоединиться к проекту по строительству азиатского энергокольца. Соответствующие переговоры уже ведутся.

Сейчас к проекту проявляют интерес Россия, Китай, Северная и Южная Кореи и Япония. Предполагается, что реализация проекта позволит объединить энергосистемы этих стран.