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Депутат считает, что продукты-фальсификаты надо уничтожать, если от них есть вред здоровью

Экономика и бизнес
17 августа, 16:26 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, августа. /ТАСС

Айрат Хайруллин добавил, что снимать ненадлежащий продукт с полок магазинов надо в обязательном порядке, поскольку "по-другому порядок не навести, одни штрафы не помогают"

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ТАСС, 17 августа. Зампредседателя комитета Госдумы по аграрным вопросам Айрат Хайруллин ("Единая Россия") считает, что если фальсифицированная пищевая продукция наносит вред здоровью человека, то она подлежит уничтожению. Если нет, то, по его мнению, ее можно отправить на промышленную переработку.

Газета "Известия" ранее сообщила, что Министерство сельского хозяйства предлагает уничтожать пищевую продукцию, которая не соответствует требованиям технических регламентов. По данным издания, ведомство подготовило соответствующий законопроект.

"Серьезные дискуссии на эту тему ведутся последние несколько лет, если такой законопроект поступит, мы его изучим и примем взвешенное решение, которое и поможет нашим товаропроизводителям, и защитит наших потребителей", - заявил ТАСС в четверг Хайруллин.

"Все-таки нужно смотреть, наносит данный продукт вред здоровью человека или нет. Наказывать административным путем за несоответствие техрегламенту обязательно надо, это бесспорно, а вот уничтожать или нет [фальсифицированный продукт] - нужно смотреть на то, какова степень фальсификации. То есть, если продукт не наносит вреда здоровью человека, может быть, было бы правильно не уничтожать его, а отправлять на промышленную переработку", - пояснил парламентарий.

При этом он добавил, что "с полки [магазина] снимать [ненадлежащий продукт] надо - это 100%, по-другому порядок не навести, одни штрафы не помогают".

Депутат привел пример с фальсифицированным маслом. "Допустим, на его упаковке написано: "86% жира", а в нем только 50% жира, и все остальное - заменитель молочного жира. Этот продукт, конечно же, не нанесет вреда здоровью потребителя, но в то же время техрегламенты нарушены, людей вводят в заблуждение", - отметил он.

Парламентарий указал, что в ряде стран есть особая маркировка, доказывающая, что в каком-то виде продукта нет никакого фальсификата, в других странах действует норма об уничтожении несоответствующей продукции.

"Очень осторожно надо быть. Ведь когда было принято решение об уничтожении продовольствия, привозимое из объявивших нам санкции стран, было много недовольства, и люди просто не понимали причину, почему это делается. Такое общественное мнение тогда сформировалось", - добавил политик.

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Хайруллин, Айрат Назипович
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