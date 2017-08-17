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Костин: средняя ставка по ипотеке в России к концу года опустится до 10%

Экономика и бизнес
17 августа, 15:43 дата обновления: 17 августа, 15:51 UTC+3

Глава ВТБ отметил, что в настоящее время средняя ставка составляет около 11%

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НОВО-ОГАРЕВО, 17 августа. /ТАСС/. Глава ВТБ Андрей Костин ожидает, что средняя ставка по ипотеке в России к концу текущего года опустится до 10%. Об этом он сообщил в ходе встречи с президентом Владимиром Путиным.

"Сегодня средняя ставка в ипотеке составляет порядка 11%, но мы считаем, что к концу года она должна снизиться до 10 [%]", - сообщил Костин.

Глава госбанка также сообщил, что по итогам года ВТБ ожидает прироста ипотечного портфеля на 23%.

По состоянию на 1 августа 2017 года портфель ипотечных кредитов группы ВТБ достиг 1,05 трлн руб. За семь месяцев этого года ВТБ и ВТБ24 выдали 100 тыс. ипотечных кредитов на 211 млрд рублей, что на 22% выше показателя за аналогичный период прошлого года. Доля Группы ВТБ в выдаче кредитов выросла до 23%.

Розничный бизнес ВТБ и ВТБ24 с 17 августа снизили ставки по ипотеке до 9,5-10%.

По данным ЦБ РФ, средневзвешенная ставка по ипотечным рублевым кредитам в июне 2017 года опустилась до 11,11%.

 

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Персоны
Костин, Андрей Леонидович Путин, Владимир Владимирович
Страны
Россия
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