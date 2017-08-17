Индустриальный парк в ПОЭЗ Ульяновска начнет работу в конце сентября

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ТАСС, 17 августа. Индустриальный парк на территории Портовой особой экономической зоны (ПОЭЗ) Ульяновской области начнет работу в конце сентября. Об этом сообщил в четверг губернатор региона Сергей Морозов.
"В конце сентября начнет работу индустриальный парк, где смогут разместиться до 20 компаний разного профиля: от производства медицинского оборудования до воздушных судов авиации общего назначения. Безусловно, для нас это один из ключевых проектов по развитию авиационного кластера и всей региональной экономики", - цитирует Морозова его пресс-служба.
Особая экономическая зона портового типа является единственной в России, напоминает пресс-служба. На данный момент на ее территории зарегистрировано 19 резидентов, из них три компании построили свои предприятия или арендовали помещения и успешно ведут свою деятельность, еще два инвестора выйдут на строительную площадку в 2017 году.
Как сообщил в четверг генеральный директор ПОЭЗ Денис Барышников, здесь 26 сентября будет запущен режим свободной таможенной зоны. "Это позволит резидентам ввозить свои грузы на территорию России без уплаты таможенных пошлин, НДС и акцизов", - сказал он.
Кроме того, проверяется площадка ПОЭЗ на готовность принять в 2018 году Международный авиационный транспортный форум, добавили в пресс-службе губернатора области.
ПОЭЗ "Ульяновск" образована в 2009 году в Чердаклинском районе Ульяновской области вблизи международного аэропорта Ульяновск-Восточный. Территория, изначально составлявшая 120 га, была увеличена до 324,7 га. Резиденты будут создавать предприятия в области авиастроения и технического обслуживания авиатехники, электроники и приборостроения, композиционных материалов, энергетики и машиностроения. В создание индустриального парка планировалось вложить 630 млн рублей, на объекте должно быть создано свыше 300 новых рабочих мест.