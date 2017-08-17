Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 18.08:
$ 59.25
€ 69.65
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Россельхознадзор с 18 августа ограничит поставки с четырех белорусских предприятий

Экономика и бизнес
17 августа, 17:02 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, августа. /ТАСС

Также ряд предприятий республики будут подвергнуты усиленному контролю из-за антибиотиков в их продуктах

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Россельхознадзор с 18 августа временно ограничивает поставки продукции с четырех белорусских предприятий, среди которых фигурирует предприятие "Савушкин продукт". Ведомство также устанавливает режим усиленного лабораторного контроля за поставками еще пяти производителей, следует из сообщения фитосанитарной службы.

Смотрите также

Россельхознадзор ограничил поставки мяса птицы с одного из предприятий Бразилии

"Известия": Россельхознадзор предлагает ввести контроль за оборотом пальмового масла

Россельхознадзор сообщил, что Россия не импортирует яйца из ЕС

Такие меры связаны с несоответствием данной продукции нормам и требованиям России и Евразийского экономического союза, отмечается в пресс-релизе.

Так, в мясе птицы производства "Витконпродукт", питьевом молоке "Молочные горки", сгущенном молоке Рогачевского МКК и сухой молочной сыворотке "Савушкина продукта" повторно выявлены следы антибиотиков.

Среди предприятий, чья продукция будет подвергнута усиленному контролю - "Бак", "Беловежские сыры", "Бобруйский мясокомбинат", "Здравушка-Милк" и "Минский молочный завод №1", в продукции которых также были выявлены различные антибиотики.

В конце июля Россельхознадзор ввел временные ограничения на поставку животноводческой продукции с двух белорусских предприятий - "Белоруснефть-Особино" и "Молодечненский молочный комбинат" Воложинский филиал, а также установил режим усиленного лабораторного контроля за поставками еще шести производителей.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия Белоруссия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Мультики из кубика: успех стартапа, напомнившего нам о диафильмах
Парашюты вместо протезов
680 лет Троице-Сергиевой лавре. Репортаж из монастырских мастерских в спецпроекте ТАСС "Золотое кольцо"
Фото
5
На российско-литовской границе в Калининградской области скопилось более 250 фур
5
"Алроса" в ноябре планирует продать самый дорогой бриллиант, ограненный в России
4
Участники выездной сессии ПМЭФ в Карелии представили лучшие региональные проекты развития
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин 18 августа совершит рабочую поездку в Севастополь
2
МИД РФ считает решение комитета по Собибору вопиющим фактом исторической амнезии
3
Лукашенко: Вера Глаголева снискала всенародную любовь и признание профессионалов
4
МИД РФ ждет от США отчета о сокращении штата диппредставительств в России
5
ОАК: ввод самолетов Ил-114 позволит сэкономить $5 млрд на импортных поставках
6
Россельхознадзор с 18 августа ограничит поставки с четырех белорусских предприятий
7
Киев начал передавать на территорию Крыма сигналы от пяти украинских каналов
Темы дня
Новости партнеров
Реклама