Россельхознадзор с 18 августа ограничит поставки с четырех белорусских предприятий

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Россельхознадзор с 18 августа временно ограничивает поставки продукции с четырех белорусских предприятий, среди которых фигурирует предприятие "Савушкин продукт". Ведомство также устанавливает режим усиленного лабораторного контроля за поставками еще пяти производителей, следует из сообщения фитосанитарной службы.

Такие меры связаны с несоответствием данной продукции нормам и требованиям России и Евразийского экономического союза, отмечается в пресс-релизе.

Так, в мясе птицы производства "Витконпродукт", питьевом молоке "Молочные горки", сгущенном молоке Рогачевского МКК и сухой молочной сыворотке "Савушкина продукта" повторно выявлены следы антибиотиков.

Среди предприятий, чья продукция будет подвергнута усиленному контролю - "Бак", "Беловежские сыры", "Бобруйский мясокомбинат", "Здравушка-Милк" и "Минский молочный завод №1", в продукции которых также были выявлены различные антибиотики.

В конце июля Россельхознадзор ввел временные ограничения на поставку животноводческой продукции с двух белорусских предприятий - "Белоруснефть-Особино" и "Молодечненский молочный комбинат" Воложинский филиал, а также установил режим усиленного лабораторного контроля за поставками еще шести производителей.