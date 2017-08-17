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Во Владивостоке инвестор создает алмазно-бриллиантовый кластер

Экономика и бизнес
17 августа, 17:23 UTC+3 ТАСС

Объем частных инвестиций в проект составляет 83,8 млн рублей

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ТАСС, 17 августа. Резидент свободного порта Владивосток (СПВ) "Евразийский алмазный центр" (ЕАЦ) создает инфраструктурный кластер, объединяющий компании алмазно- бриллиантовой отрасли, ориентированные на экспортно-импортные операции со странами АТР. Об этом сообщила в четверг пресс-служба Минвостокразвития.

"Евразийский алмазный центр" запустил инвестиционный проект в статусе резидента свободного порта Владивосток. Результатом проекта является создание инфраструктурного кластера, позволяющего объединить компании алмазно- бриллиантовой отрасли и ориентированного на экспортно- импортные операции со странами АТР, прежде всего, Китаем, Индией, Японией и Южной Кореей", - говорится в сообщении.

Объем частных инвестиций в проект составляет 83,8 млн рублей. В настоящее время на площадке уже ведут работы Гохран РФ, специализированный таможенный пост, имеются хранилища и склады, специализированный транспорт. Также проводятся торги алмазной продукции АК "Алроса", оформляются сертификаты на выпуск и экспортные операции для покупателей. Проект позволяет обеспечить полный комплекс государственного контроля над производством, экспортом и импортом ювелирных изделий на Дальнем Востоке.

Как отметил генеральный директор ЕАЦ Евгений Сачков, созданная инфраструктура высоко оценена участниками рынка, интерес проявили огранные и ювелирные производства России, стран АТР и Европы. Среди них такие компании, как KGK, Mercury, Московский ювелирный завод, "Смоленский кристалл", огранные и ювелирные предприятия из Якутии.

"Когда компании вкладывают деньги, строят новые предприятия, создают рабочие места, это и есть экономическое развитие регионов. В результате у нас появляется возможность привести в порядок инфраструктуру, получить совершенно нового уровня поступления в бюджет", - приводятся в сообщении Минвостокразвития слова вице- премьера - полпреда президента России в ДФО Юрия Трутнева. На сегодняшний день в регионе сдано 35 новых предприятий, а до конца текущего года на Дальнем Востоке будет построено еще 85 новых.

В рамках действия режима СПВ в Приморском крае реализуют проекты 237 резидентов с объемом инвестиций более 231 млрд рублей и планами создать более 26 тысяч рабочих мест. Компания "Евразийский алмазный центр" стала сотым резидентом свободного порта Владивосток, подписав соглашение в ноябре 2016 года. ЕАЦ располагается на территории "Терминал Экспо" в городе Артем Приморского края (занимаемая площадь составляет 2 тыс. кв. м, в перспективе может быть увеличена до 8 тыс. кв. метров).

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