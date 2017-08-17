Росреестр и Росимущество договорились об интеграции баз данных

"Локомотив" стал обладателем Кубка Латвийской железной дороги по хоккеюСпорт 17 августа, 21:52
Теракт в Барселоне: 13 погибших, 50 пострадавшихМеждународная панорама 17 августа, 21:42
"Спартак" обыграл московское "Динамо" в матче Кубка мэра Москвы по хоккеюСпорт 17 августа, 21:40
В результате теракта в Барселоне погибли 13 человекМеждународная панорама 17 августа, 21:27
США будут сбивать ракеты КНДР, выпущенные в направлении Японии и Южной КореиМеждународная панорама 17 августа, 21:16
СМИ: предполагаемый арендатор барселонского фургона Дрисс Укабир задержанМеждународная панорама 17 августа, 20:51
США сохранят военное присутствие в Сирии после разгрома ИГМеждународная панорама 17 августа, 20:35
СМИ: "Реал" подаст апелляцию в CAS на дисквалификацию РоналдуСпорт 17 августа, 20:35
El Pais: установлена личность арендатора фургона, врезавшегося в людей в БарселонеМеждународная панорама 17 августа, 20:32
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Росреестр и Росимущество организуют взаимодействие между Единым государственным реестром недвижимости (ЕГРН) и Единой системой управления госимуществом для повышения качества учета недвижимости, находящейся в федеральной собственности. Соответствующее соглашение подписали руководитель Росреестра Виктория Абрамченко и глава Росимущества Дмитрий Пристансков.
"Интеграция сведений ЕГРН и реестра федерального имущества важный шаг для повышения качества данных об объектах, находящихся в федеральной собственности", - отметила Абрамченко, добавив также, что объединение систем позволит ускорить процесс получения информации, повысить уровень защиты от ошибок и сократить время принятия решений в отношении госимущества.
В начале текущего года Счетная палата указывала на то, что информация о ряде объектов государственной недвижимости в реестре Росимущества была некорректной. В частности, по данным контрольного органа, стоимость ряда недвижимости на балансе ведомства ежегодно завышалась на 80%.