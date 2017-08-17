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Росреестр и Росимущество договорились об интеграции баз данных

Экономика и бизнес
17 августа, 20:38 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, августа. /ТАСС

Взаимодействие между ведомствами направлено на повышение качества учета недвижимости, находящейся в федеральной собственности

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МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Росреестр и Росимущество организуют взаимодействие между Единым государственным реестром недвижимости (ЕГРН) и Единой системой управления госимуществом для повышения качества учета недвижимости, находящейся в федеральной собственности. Соответствующее соглашение подписали руководитель Росреестра Виктория Абрамченко и глава Росимущества Дмитрий Пристансков.

"Интеграция сведений ЕГРН и реестра федерального имущества важный шаг для повышения качества данных об объектах, находящихся в федеральной собственности", - отметила Абрамченко, добавив также, что объединение систем позволит ускорить процесс получения информации, повысить уровень защиты от ошибок и сократить время принятия решений в отношении госимущества.

В начале текущего года Счетная палата указывала на то, что информация о ряде объектов государственной недвижимости в реестре Росимущества была некорректной. В частности, по данным контрольного органа, стоимость ряда недвижимости на балансе ведомства ежегодно завышалась на 80%.

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