Росреестр и Росимущество договорились об интеграции баз данных

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Росреестр и Росимущество организуют взаимодействие между Единым государственным реестром недвижимости (ЕГРН) и Единой системой управления госимуществом для повышения качества учета недвижимости, находящейся в федеральной собственности. Соответствующее соглашение подписали руководитель Росреестра Виктория Абрамченко и глава Росимущества Дмитрий Пристансков.

"Интеграция сведений ЕГРН и реестра федерального имущества важный шаг для повышения качества данных об объектах, находящихся в федеральной собственности", - отметила Абрамченко, добавив также, что объединение систем позволит ускорить процесс получения информации, повысить уровень защиты от ошибок и сократить время принятия решений в отношении госимущества.

В начале текущего года Счетная палата указывала на то, что информация о ряде объектов государственной недвижимости в реестре Росимущества была некорректной. В частности, по данным контрольного органа, стоимость ряда недвижимости на балансе ведомства ежегодно завышалась на 80%.