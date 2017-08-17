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Считавшийся арестованным на Украине теплоход вернется в Россию

Экономика и бизнес
17 августа, 17:45 UTC+3 РОСТОВ-НА-ДОНУ РОСТОВ-НА-ДОНУ 17, августа. /ТАСС

Ранее украинские власти выставили судно "Сибирский 2112" на аукцион арестованного имущества

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 августа. /ТАСС/. Сухогрузный теплоход "Сибирский 2112" после ремонта в порту "Черноморск" Одесской области вернется в Россию. Задержка связана с финансовыми трудностями, с которыми столкнулись владельцы судна "Донречфлот", других препятствий на пути назад у него нет, сообщил ТАСС в четверг заместитель генерального директора по безопасности судовождения "Донречфлота" Дмитрий Иртюга.

Ранее ТАСС сообщал, что власти Киева выставили на аукцион судно "Сибирский 2112", зарегистрированное в России и арестованное в Одесской области в 2016 году. Соответствующий лот появился на сайте системы электронных торгов арестованного имущества. Стартовая цена судна составила более 12,5 млн гривен (около $480 тыс.), аукцион назначен на 21 августа. Отмечалось, что судно находится на ремонте в порту "Черноморск" (бывший Ильичевск) в отстое. По заключению эксперта, без прохождения технического осмотра и получения классификационного свидетельства выход судна в море запрещен.

"Все идет к тому, что судно будет отремонтировано, а именно для этой цели оно и было доставлено в "Черноморск", и отправится назад (в Россию - прим. ТАСС). Были проблемы финансовые, но от наших юристов знаю, что уже все они решены, и судно мы забираем, все в порядке", - отметил собеседник агентства.

По его словам, у компании не было информации об аресте судна, и этот факт не соответствует действительности. "Просто достаточно долгое время он (сухогруз) там находится в связи с тем, что были проблемы финансовые, и просто откладывался его ремонт. Но все было запланировано, чтоб он стоял пока в "Черноморске". <...> Более того, оттуда, с местного ремонтного завода, такой же теплоход, такого же типа отправился назад, тоже наш", - отметил Иртюга.

"Сибирский 2112" - был построен в 1981 году в Финляндии, зарегистрирован в Таганроге, владелец - российская компания "Донречфлот".

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