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Самолету МС-21 после испытаний понадобилась корректировка программного обеспечения

Экономика и бизнес
17 августа, 18:44 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, августа. /ТАСС

Как сообщили в компании, на самолете монтируются тензометрические датчики, которые позволят точно измерять нагрузки на конструкцию в ходе испытаний

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МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Новейшему российскому лайнеру МС-21, который совершил первый полет в конце мая 2017 года, после окончания первого этапа испытаний понадобилась корректировка программного обеспечения. Об этом говорится в сообщении производителя самолета "Корпорации Иркут".

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По словам вице-премьера РФ Дмитрия Рогозина, речь идет о программном обеспечении, разработанном на Западе.

"Первый опытный самолет МС-21-300, поднявшийся в небо 28 мая 2017 г., готовится ко второму этапу заводских летных испытаний. По результатам первых полетов корректируется программное обеспечение. На самолете монтируются тензометрические датчики, которые позволят точно измерять нагрузки на конструкцию в ходе последующих заводских и сертификационных испытаний", - говорится в сообщении компании.

Ранее в четверг вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин сообщил ТАСС, что дата первого публичного полета новейшего российского лайнера МС-21 будет известна в октябре.

Вице-премьер заверил, что вопрос к программному обеспечению остается на контроле, все необходимые изменения вносятся.

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