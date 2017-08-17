Источники: ЦБ проверит процедуру общения "Альфа Капитала" с клиентами

МОСКВА, 17 августа. /Корр. ТАСС Мари Месропян/. Центробанк намерен проверить процедуру общения "Альфа Капитала" с клиентами после беседы с сотрудником управляющей компании (УК) Сергеем Гавриловым, который разослал письмо о рисках крупнейших частных банков России, рассказали ТАСС два источника на финансовом рынке.

"По итогам беседы с Гавриловым регулятор собирается проанализировать, каким образом это письмо попало к клиентам. На какой информации сотрудник основывался, когда его писал, кому из клиентов отправил, мог ли отправить такое письмо без визы руководства, какая процедура внутреннего контроля, и как в реальности она соблюдается", - рассказал один из них.

Другой источник ТАСС подтвердил информацию, добавив, что служба безопасности самой УК также проверяет, какая именно информация и каким клиентам рассылалась.

Утром в среду стало известно о письме, разосланном директором по работе с состоятельными клиентами "Альфа Капитала", в котором клиентов предупреждали о наличии рисков у "ФК Открытие", Бинбанка, Промсвязьбанка и МКБ. В письме говорилось, что ситуация вокруг этих банков "может быть окончательно решена уже этой осенью, а не после выборов президента РФ в 2018 году, как думают многие". Согласно письму, под риском в первую очередь находятся выпуски субординированных облигаций банков, которые в случае санации могут быть полностью списаны. Гаврилов также рекомендовал клиентам этих банков перевести активы к более надежным участникам банковской системы РФ.

Продолжительная беседа в ЦБ

Опрос Гаврилова сотрудниками ЦБ длился не менее шести часов, указал собеседник ТАСС: "Он покинул Банк России сильно позже окончания рабочего дня". Помимо Гаврилова, в ЦБ был и юрист "Альфа Капитала". Сегодня у Гаврилова отгул, добавил источник.

Сотрудники ЦБ не смогли получить внятного ответа от Гаврилова на вопрос, откуда у него информация о проблемах "Открытия", Бинбанка, Промсвязьбанка и Московского кредитного банка (МКБ), продолжает один из источников ТАСС: "У сотрудников ЦБ сложилось впечатление, что эта информация не имеет под собой никаких оснований, а представляет собой личное мнение сотрудника, имеющее некий эмоциональный окрас на фоне негативных слухов об этих банках на рынке".

"ЦБ никаких решений по итогам беседы с Гавриловым не принимал, это лишь начало истории, теперь регулятор собирает информацию и будет думать, как реагировать", - уточнил источник ТАСС. "Для регулятора это сложная ситуация, так как здесь скорее вопрос этики, тональности письма и так далее. Как оценить шкалу этичности? Сотрудник исходил из лучших побуждений и заботился о клиентах, которые инвестировали в евробонды названных банков, поэтому для него было главное - спасти деньги клиентов" - добавляет второй источник.

По его словам, формально должность Гаврилова - директор по работе с состоятельными клиентами, но по сути он сейлз, у которого нет подчиненных. "В "Альфа Капитал", как и других управляющих компаниях, десятки таких сейлзов, все они напрямую общаются с клиентами и не факт, что каждое письмо сейлза должно визироваться сотрудником", - рассуждает он. По его словам, самое главное для ЦБ - убедиться, что "Альфа Капитал" сам же потом не скупил евробонды этих банков после понижения цены.

Письмо клиентам Гаврилов разослал 10 августа.

Субординированные евробонды МКБ на $600 млн с погашением в 2027 году ускорили падение с середины июня. С 15 июня по 9 августа цена этой бумаги упала на 4% - до 97,7% от номинала. Евробонды "Открытия" на $500 млн с погашением в 2019 году ускорили падение с июля: к 10 июля они подешевели на 5,4% - до 101,18% от номинала. Евробонды Промсвязьбанка на $600 млн с погашением в 2019 году с июля упали в цене на 4,8% - до 106,3%.

Представитель "Альфа Капитала" заявил ТАСС, что не может комментировать подробности беседы Гаврилова с сотрудниками ЦБ. "В данный момент ЦБ рассматривает ситуацию. Также в компанию поступил запрос от Федеральной антимонопольной службы, по которому нами ведется работа. Со своей стороны компания проводит внутренний анализ действий сотрудника. До окончания этих процедур решение по сотруднику не может быть принято", - заключил он.

Пресс-служба ЦБ пока не предоставила комментарий.