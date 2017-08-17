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ФАС выдаст предупреждение "Альфа Капиталу" из-за дискредитации банков-конкурентов

Экономика и бизнес
17 августа, 18:54 дата обновления: 17 августа, 19:00 UTC+3

По словам замглавы ведомства Андрея Кашеварова, компания должна отозвать письмо, в котором клиентов предупреждала о наличии рисков у банка "Открытие", Бинбанка, Промсвязьбанка и МКБ

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Заместитель руководителя ФАС России Андрей Кашеваров

Заместитель руководителя ФАС России Андрей Кашеваров

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выдаст предупреждение "Альфа Капиталу" из-за дискредитации банков-конкурентов. Для избежания возбуждения дела и штрафных санкций компания должна отозвать письмо о финансовом состоянии ряда банков. Об этом ТАСС сообщил замглавы ФАС Андрей Кашеваров.

"Мы получили письмо Центрального банка о действиях "Альфа Капитала", этого письма нам достаточно, чтобы готовить и выдавать предупреждение. Здесь обнаруживаются признаки дискредитации", - сказал он.

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По словам Кашеварова, компания должна отозвать письмо, в котором клиентов предупреждала о наличии рисков у банка "Открытие", Бинбанка, Промсвязьбанка и МКБ. "Если "Альфа Капитал" выполнит предупреждение, то дело возбуждаться не будет. А если не выполнит, то будем возбуждать дело", - отметил Кашеваров.

"Если "Альфа Капитал" выполнит предупреждение, то дело возбуждаться не будет. А если не выполнит, то будем возбуждать дело", - отметил Кашеваров.

Ранее стало известно о письме, разосланном сотрудником "Альфа Капитала", в котором клиентов предупреждали о наличии рисков у банка "Открытие", Бинбанка, Промсвязьбанка и МКБ. В письме говорилось, что ситуация вокруг этих банков "может быть окончательно решена уже этой осенью, а не после выборов президента РФ в 2018 году, как думают многие". Согласно письму, под риском в первую очередь находятся выпуски субординированных облигаций банков, которые в случае санации могут быть полностью списаны. Сотрудник "Альфа Капитала" также рекомендовал клиентам этих банков перевести активы к более надежным участникам банковской системы РФ.

После этого представители "Альфа Капитала" и Альфа-банка заявили, что в письме отражено частное мнение сотрудника, и намерены продолжить работу с вышеперечисленными банками.

ФАС 16 августа, не дожидаясь обращения ЦБ, на основании сообщений СМИ запросила у УК "Альфа Капитал" информацию о распространении письма. Компания должна была предоставить информацию до 21 августа.

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