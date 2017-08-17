"Роснефть" не отказалась от плана построить битумный завод в Чечне

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. "Роснефть" сохраняет планы построить битумный завод в Чечне и готовит проектную документацию, сообщила пресс-служба компании.

"Компания не отказывалась от планов по строительству битумного производства на территории Чеченской Республики. В настоящее время готовится ТЭО проекта строительства битумного производства", - говорится в заявлении.

В четверг глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал на своей странице в Instagram пост, в котором выразил недоумение по поводу планов компании отказаться от этого проекта и назвал такое решение "странным".

"Странным выглядит сообщение "Роснефти" об отмене своего же решения построить в Грозном вместо НПЗ битумный завод. Теперь же нам гарантируют только поставку сырья. Если бы сразу так поставили вопрос, мы давно бы нашли инвестора", - написал Кадыров по итогам встречи с председателем правительства Чечни.

В "Роснефти" не смогли пояснить ТАСС, о каком сообщении говорится в Instagram Кадырова.

В апреле этого года Кадыров заявил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, что руководство Чечни и компания "Роснефть" уладили все предыдущие недопонимания и договорились о дальнейшем сотрудничестве. В "Роснефти", в свою очередь, сообщили, что компания и республика договорились создать рабочую группу для повышения эффективности совместных проектов.

В прошлом году сообщалось, что "Роснефть" отложила решение по реализации проекта строительства НПЗ в Чечне. Весной СМИ сообщали, что вместо НПЗ может быть построен битумный завод.