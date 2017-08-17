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"Альфа Капитал" готовит ответ на запрос ФАС

Экономика и бизнес
17 августа, 19:39 дата обновления: 17 августа, 20:14 UTC+3

Как сообщила пресс-служба организации, "Сергей Гаврилов готовит ответ на запрос ФАС, который был прислан как реакция на частную инициативу сотрудника"

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МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Сотрудник "Альфа Капитала", разославший письма клиентам, в которых предупреждал о наличии рисков у "ФК Открытие", Бинбанка, Промсвязьбанка и МКБ, готовит ответ на запрос ФАС. Об этом сообщила пресс-служба УК.

"Сергей Гаврилов готовит ответ на запрос ФАС, который был прислан как реакция на частную инициативу сотрудника, не соответствующую официальной позиции компании", - говорится в сообщении.

Ранее замглавы ФАС Андрей Кашеваров сообщил ТАСС, что Федеральная антимонопольная служба России выдаст предупреждение "Альфа Капиталу" из-за дискредитации банков-конкурентов. Для избежания возбуждения дела и штрафных санкций компания должна отозвать письмо с предупреждением о наличии рисков у банка "Открытие", Бинбанка, Промсвязьбанка и МКБ.

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Источники: ЦБ проверит процедуру общения "Альфа Капитала" с клиентами

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