Правительство предложило включить Сергея Донского в совет директоров "Росгеологии"

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Правительство России выдвинуло шесть кандидатов в совет директоров "Росгеологии", в том числе главу Минприроды Сергея Донского, следует из распоряжения, опубликованного на сайте правительства.

Также кандидатами в совет директоров стали директор департамента развития Минэкономразвития Ярослав Мандрон, генеральный директор "Росгеологии" Роман Панов, помощник заместителя председателя правительства России Александра Хлопонина Руслан Баздырев, президент государственного геологического музея им. В.И. Вернадского Юрий Малышев и управляющий партнер Санкт-Петербургского адвокатского бюро "Егоров, Пугинский, Афанасьев и Партнеры" Станислав Пугинский.

В качестве независимого директора был выдвинут президент Strategy Partners Group Александр Идрисов.

В настоящее время в совете директоров "Росгеологии" числятся шесть человек. В этот состав не вошел ректор Школы управления "Сколково" Андрей Шаронов.

"Росгеология" создана указом президента в России в 2011 году на базе одного из старейших геологоразведочных предприятий России - "Центргеологии". 100% капитала "Росгеологии" находится в собственности государства. Холдинг осуществляет полный спектр услуг, связанных с геологоразведкой: от региональных исследований до параметрического бурения и мониторинга состояния недр.