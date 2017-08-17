Курс доллара на торгах Мосбиржи опустился ниже 59 руб.

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МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже снизился на 40 копеек и составил 58,995 руб., свидетельствуют данные торговой площадки.
Таким образом, курс опустился ниже отметки в 59 руб. впервые с 21 июля.
Рубль укрепляет свои позиции вслед за увеличением цен на нефть. Так, стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в октябре 2017 г. в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне увеличилась на 0,83% и составила 50,78 доллара за баррель.