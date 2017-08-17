Statoil остановила бурение скважины в Беренцевом море из-за активистов Greenpeace

ОСЛО, 17 августа. /ТАСС/. Концерн Statoil прекратил бурение новой разведочной скважины на севере норвежского сектора Баренцева моря из-за появления активистов природоохранной организации Greenpeace. Как сообщили в компании Норвежскому телеграфному бюро, судно Arctic Sunrise с защитниками природы на борту в четверг днем вошло в 500-метровую зону безопасности вокруг буровой платформы, после чего работы были прекращены.

"Нарушать границы зоны безопасности незаконно и безответственно. Мы попросили их [активистов] покинуть ее, но пока что они не выполнили наших требований", - заявил журналистам представитель норвежского концерна Муртен Эк, подчеркнувший, что для судов небезопасно находиться на расстоянии ближе 500 метров от работающей буровой.

В Greenpeace давно протестуют против нефтеразведки и нефтедобычи на севере Баренцева моря. Как заявляют активисты на борту Arctic Sunrise, бурение создает угрозу для птиц, обитающих на Медвежьем - самом южном из островов арктического архипелага Шпицберген. В организации также считают, что любая авария на буровой вблизи границы льдов может нанести невосполнимый ущерб хрупким экосистемам Арктики. В Statoil, в свою очередь, заявляют, что для обеспечения безопасности бурения задействованы передовые технологии и приняты все возможные меры безопасности.

В настоящий момент Statoil бурит разведочную скважину "Корпфьелль" на лицензионном участке PL859 (блок 7435/12), расположенном в непосредственной близости от норвежско- российской морской границы. Право на ведение нефтеразведки и добычи углеводородов на данном участке Statoil и ее партнеры получили по итогам 23-го лицензионного раунда, завершившегося летом 2016 года. Statoil принадлежит 30-процентная доля в лицензии, 20% - у норвежской дочки американской Chevron, 20% - у норвежской госкомпании Petoro и по 15% - у шведской Lundin и американской ConocoPhillips.

Согласно оценкам экспертов из норвежской консалтинговой компании Rystad Energy, в районе бурения находится перспективное месторождение нефти, извлекаемые запасы которого могут доходить до 10 млрд баррелей нефтяного эквивалента. Если прогнозы оправдаются, это будет одно из крупнейших месторождений, когда-либо обнаруженных на норвежском шельфе.

Arctic Sunrise не в первый раз препятствует работе нефтяных компаний на шельфе. 18 сентября 2013 года судно подошло к российской морской платформе "Приразломная" в Печорском море. Активисты Greenpeace попытались высадиться на платформу, но их действия были пресечены пограничниками. Судно на буксире доставили в порт Мурманска, а 30 человек, находившихся на борту, арестовали.