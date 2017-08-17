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Корпорация Chevron объявила об открытии первой сети АЗС в Мексике

Экономика и бизнес
17 августа, 23:42 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 17, августа. /ТАСС

Первая АЗС откроется в городе Эрмосильо, позже такие станции заработают в штатах Синалоа, Нижняя Калифорния и Нижняя Калифорния Южная

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НЬЮ-ЙОРК, 17 августа. /ТАСС/. Американская корпорация Chevron откроет свою сеть автозаправочных станций на территории Мексики. Это станет первым выходом Chevron на рынок продуктов переработки нефти соседней с США страны.

Как информировала в четверг американская корпорация, первая АЗС откроется в городе Эрмосильо. В течение ближайших недель такие станции заработают в штатах Синалоа, Нижняя Калифорния и Нижняя Калифорния Южная.

"Chevron является маркой, признанной за качество своей продукции, современные предприятия и отличный уровень обслуживания клиентов. Chevron предложит [на рынке Мексики] горючее с добавлением Techron. Эта добавка помогает поддерживать чистоту двигателя и устранять вредные продукты сгорания", - говорится в заявлении американского нефтяного гиганта.

Он пока не уточнил название мексиканской компании-партнера в данном проекте, который предусматривает совместное участие в импорте, распределении и рекламе продуктов нефтепереработки в Мексике.

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