Корпорация Chevron объявила об открытии первой сети АЗС в Мексике

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НЬЮ-ЙОРК, 17 августа. /ТАСС/. Американская корпорация Chevron откроет свою сеть автозаправочных станций на территории Мексики. Это станет первым выходом Chevron на рынок продуктов переработки нефти соседней с США страны.
Как информировала в четверг американская корпорация, первая АЗС откроется в городе Эрмосильо. В течение ближайших недель такие станции заработают в штатах Синалоа, Нижняя Калифорния и Нижняя Калифорния Южная.
"Chevron является маркой, признанной за качество своей продукции, современные предприятия и отличный уровень обслуживания клиентов. Chevron предложит [на рынке Мексики] горючее с добавлением Techron. Эта добавка помогает поддерживать чистоту двигателя и устранять вредные продукты сгорания", - говорится в заявлении американского нефтяного гиганта.
Он пока не уточнил название мексиканской компании-партнера в данном проекте, который предусматривает совместное участие в импорте, распределении и рекламе продуктов нефтепереработки в Мексике.