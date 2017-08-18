СМИ: экс-глава Pemex отверг обвинения в получении взятки в $10 млн от Odebrecht

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МЕХИКО, 18 августа. /ТАСС/. Бывший генеральный директор мексиканской государственной нефтегазовой компании Pemex Эмилио Лосойя отверг получение взятки в $10 млн от бразильского конгломерата строительных компаний Odebrecht. Об этом он заявил в четверг после допроса в Генеральной прокуратуре Мексики. Лосойю подозревают в получении указанной суммы в обмен на предоставление Odebrecht контрактов.
"В деле нет ни одного доказательства того, что я получал деньги от них или от кого-нибудь еще, - цитирует Лосойю электронная версия газеты El Universal. - Я буду защищать свое имя и свою хорошую репутацию".
Генпрокуратура сообщила, что документы из Бразилии, касающиеся расследования этого дела, поступят в Мексику в "ближайшие дни".
В декабре 2016 года министерство юстиции США сообщило, что Odebrecht с 2001 по 2016 гг. потратила порядка $788 млн на взятки в 12 странах. В середине февраля прокуроры 11 латиноамериканских стран договорились о взаимодействии для расследования коррупционных преступлений, связанных с деятельностью Odebrecht и бразильской нефтехимической компании Braskem.