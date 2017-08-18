Лесоперерабатывающий завод откроют на ТОР "Комсомольск" в Амурске в дни проведения ВЭФ

ХАБАРОВСК, 18 августа. /ТАСС/. Пуско-наладочные работы на заводе по производству пиломатериалов крупнейшей лесоперерабатывающей компании края ОАО "Дальлеспром" завершаются на площадке "Амурск" на территории опережающего развития (ТОР) "Комсомольск". Торжественное открытие предприятия состоится в дни проведения Восточного экономического форума, с 6 по 7 сентября 2017 года, сообщает в пятницу пресс-служба правительства Хабаровского края.

"Завод, оснащенный современным оборудованием европейских производителей, построен еще в декабре 2016 года. Тогда же началось тестовое производство. Первые объемы выпущенной продукции составили 2,1 тыс. куб. м. В настоящее время завершается строительство сушильных камер для дальнейшей обработки пиломатериалов, продолжается монтаж оборудования по энергогенерации предприятия. Открытие завода запланировано в дни Восточного экономического форума", - говорится в сообщении.

Губернатор края Вячеслав Шпорт отметил, что инвестиционный проект по созданию глубокой переработки древесины является одним из передовых в регионе. "Здесь используется самое современное оборудование, применяются высокие технологии. Предприятие создало у себя на производстве 300 новых рабочих мест. Это серьезные показатели", - приводит слова главы региона пресс-служба краевого правительства.

Лесопильный завод является частью единого инвестиционного проекта по глубокой переработке древесины, который реализуется на площадке "Амурск" ТОР "Комсомольск". При выходе на полную мощность дочернего предприятия RFP Group планируется наладить производство 300 тыс. куб. м лущеного шпона, 230 тыс. куб. ме пиломатериалов и 100 тыс. тонн топливных гранул в год. Сумма заявленных инвестиций составляет более 12 млрд рублей.

Завод будет выпускать клееный брус, мебельные щиты, фанеру, древесные плиты, биотопливо, деревянные оконные и дверные блоки, а также напольные покрытия и другую продукцию.

Форум

Восточный экономический форум проводится ежегодно в целях содействия ускоренному развитию экономики Дальнего Востока и расширения международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В 2017 году он пройдет 6 и 7 сентября на своей традиционной площадке - в кампусе Дальневосточного федерального университета на острове Русский.

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