АФК "Система" просит отложить рассмотрение основного дела с "Роснефтью" на месяц

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УФА, 18 августа. /ТАСС/. Представитель АФК "Система" в ходе судебного заседания Арбитражного суда Башкирии по делу на 170,6 млрд рублей ходатайствовал об отложении на месяц разбирательства для изучения представленных "Роснефтью" суду дополнительных документов объемом около 2 тыс. страниц. Об этом передает корреспондент ТАСС из зала суда.
"Истцы просят приобщить к материалам дела около 2 тыс. листов документов. Мы полагаем, что не можем быть лишены возможности изучить данные документы, подготовить мотивированные возражения, которые, я уверен, у нас будут, - сказал представитель "Системы". - Не имеем другой возможности, кроме как ходатайствовать об отложении судебного разбирательства <...> на месяц".
Он отметил, что согласно действующему законодательству суды должны содействовать окончанию споров мирным урегулированием. "Мы с уважением относимся к тем попыткам примирения сторон, которые Арбитражный суд Республики Башкортостан принимал ранее. Мы просим Вас предоставить сторонам для этого время, и, руководствуясь нормами права о предоставлении аргументированных возражений, просим суд отложить судебное разбирательство на один месяц", - добавил он.
Судья объявила перерыв до 13:30 (11:30 мск), чтобы представители ответчиков могли изучить дополнительные документы.