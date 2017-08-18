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Курс доллара на Московской бирже вырос до 59,25 рубля

Экономика и бизнес
18 августа, 10:07 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, августа. /ТАСС

Евро вырос до 69,57 рубля

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МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на Московской бирже на открытии торгов вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 2 копейки и составил 59,25 рубля. Евро поднялся на 15 копеек и достиг отметки 69,57 рубля.

Индекс ММВБ на открытии торгов снизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 0,3% и составил 1935,48 пункта. Индекс РТС опустился на 0,5% и достиг отметки в 1028,98 пункта.

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