Торговый оборот между Турцией и Россией в первом полугодии вырос на 28%

ИЗМИР, 18 августа. /ТАСС/. Торговый оборот между Турцией и Россией в первом полугодии 2017 года вырос на 28%.

Об этом сказал министр энергетики России Александр Новак, выступая с приветственной речью на Измирской международной ярмарке.

"Рост товарооборота составил 28% в первом полугодии", - сказал Новак, который является сопредседателем межправкомиссии двух стран по торговому сотрудничеству.

По его словам, страны имеют перспективы сотрудничества по всем направлениям экономики. Он отметил, что особенно сильны перспективы в сфере инвестиций, в том числе благодаря созданию совместного инвестиционного фонда.

Старейшая турецкая международная ярмарка в Измире открылась в пятницу. В этом году Россия принимает участие в ярмарке в качестве страны-партнера и представляет свою экспозицию.

По словам Новака, в российской делегации около 300 участников.