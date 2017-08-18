Торговый оборот между Турцией и Россией в первом полугодии вырос на 28%

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ИЗМИР, 18 августа. /ТАСС/. Торговый оборот между Турцией и Россией в первом полугодии 2017 года вырос на 28%.
Об этом сказал министр энергетики России Александр Новак, выступая с приветственной речью на Измирской международной ярмарке.
"Рост товарооборота составил 28% в первом полугодии", - сказал Новак, который является сопредседателем межправкомиссии двух стран по торговому сотрудничеству.
По его словам, страны имеют перспективы сотрудничества по всем направлениям экономики. Он отметил, что особенно сильны перспективы в сфере инвестиций, в том числе благодаря созданию совместного инвестиционного фонда.
Старейшая турецкая международная ярмарка в Измире открылась в пятницу. В этом году Россия принимает участие в ярмарке в качестве страны-партнера и представляет свою экспозицию.
По словам Новака, в российской делегации около 300 участников.