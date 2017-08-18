Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 18.08:
$ 59.25
€ 69.65
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В "Роснефти" считают, что АФК "Система" надеется на внесудебное решение

Экономика и бизнес
18 августа, 13:07 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, августа. /ТАСС

Ранее "Система" просила отложить рассмотрение основного дела с "Роснефтью" на месяц

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 18 августа. АФК "Система" ходатайствовала о переносе рассмотрения дела 170,6 млрд рублей, так как "рассчитывает на внесудебное решение в разбирательстве", считает пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев.

Смотрите также

"Роснефть" против АФК "Система": в чем суть спора о 170 млрд рублей

"Я думаю, что единственная тактика, которую применяет АФК "Система" в судебном процессе, - это дискредитация, с одной стороны, и, с другой стороны, бесконечное затягивание процесса, смыслом которого является дождаться какого-то внесудебного решения вопроса. Вот, что я по этому поводу думаю", - сказал он, отвечая на вопрос о ходатайстве АФК "Система" перенести рассмотрение дела еще на месяц.

В пятницу представитель АФК "Система" в ходе судебного заседания Арбитражного суда Башкирии по делу на 170,6 млрд рублей ходатайствовал об отложении на месяц разбирательства для изучения представленных "Роснефтью" суду дополнительных документов объемом около 2 тыс. страниц.

В частности, он отметил, что, согласно действующему законодательству, суды должны содействовать окончанию споров мирным урегулированием.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Иск "Роснефти" к АФК "Система"
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Атомный ледокол "Арктика", первым из надводных судов побывавший на полюсе
Крылья над "Арктикой": как сибирские летчики атомоход на Северный полюс водили
Мультики из кубика: успех стартапа, напомнившего нам о диафильмах
Парашюты вместо протезов
Фото
5
На российско-литовской границе в Калининградской области скопилось более 250 фур
5
"Алроса" в ноябре планирует продать самый дорогой бриллиант, ограненный в России
4
Участники выездной сессии ПМЭФ в Карелии представили лучшие региональные проекты развития
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Отставной полковник ГРУ Квачков приговорен к 1,5 года колонии
2
Рособрнадзор приостановил лицензии двух вузов и запретил прием еще в два
3
Захарова напомнила США о $500 млн, отправленных в РФ к выборам 1996 года
4
Источник: певец Евгений Осин пропал без вести
5
Прокуратура Грузии направила в Киев запрос об экстрадиции Саакашвили
6
Митрополит Иларион: авторитет Русской православной церкви в стране и мире очень высок
7
Теракты в Каталонии. Хроника событий
Темы дня
Новости партнеров
Реклама