В "Роснефти" считают, что АФК "Система" надеется на внесудебное решение

ТАСС, 18 августа. АФК "Система" ходатайствовала о переносе рассмотрения дела 170,6 млрд рублей, так как "рассчитывает на внесудебное решение в разбирательстве", считает пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев.

"Я думаю, что единственная тактика, которую применяет АФК "Система" в судебном процессе, - это дискредитация, с одной стороны, и, с другой стороны, бесконечное затягивание процесса, смыслом которого является дождаться какого-то внесудебного решения вопроса. Вот, что я по этому поводу думаю", - сказал он, отвечая на вопрос о ходатайстве АФК "Система" перенести рассмотрение дела еще на месяц.

В пятницу представитель АФК "Система" в ходе судебного заседания Арбитражного суда Башкирии по делу на 170,6 млрд рублей ходатайствовал об отложении на месяц разбирательства для изучения представленных "Роснефтью" суду дополнительных документов объемом около 2 тыс. страниц.

В частности, он отметил, что, согласно действующему законодательству, суды должны содействовать окончанию споров мирным урегулированием.