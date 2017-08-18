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Вертолеты Ка-32 впервые начнут поставлять в Таиланд и Турцию

Экономика и бизнес
18 августа, 11:38 UTC+3 КУМЕРТАУ 18, августа. /ТАСС

По последним данным, были заключены контракты на поставку восьми таких вертолетов за рубеж

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Вертолет Ка-32А11Вс

Вертолет Ка-32А11Вс

© Артем Геодакян/ТАСС

КУМЕРТАУ, 18 августа. /ТАСС/. Восемь вертолетов Ка-32A11BC будут впервые поставлены в Таиланд и Турцию. Об этом сообщили в холдинге "Вертолеты России" (входит в Ростех).

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"К настоящему времени холдингом "Вертолеты России" заключены контракты на поставку за рубеж еще восьми вертолетов данного типа [Ка-32A11BC]. В рамках подписанных соглашений Ка-32 будет впервые поставлен в Таиланд и Турцию", - сообщили в холдинге, не уточнив сроки поставок.

Также стало известно, что два вертолета Ка-32А11BC планируется передать Китаю до конца года.

"Группа специалистов китайской компании Jiangsu Baoli прибыла на Кумертауское авиационное производственное предприятие [КумАПП] для приемки двух вертолетов Ка-32А11BC, которые, согласно условиям контракта, должны быть переданы заказчику до конца 2017 года", - сообщили в пресс-службе холдинга. Первый вертолет отправится к месту эксплуатации в начале сентября.

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В соответствии с ранее заключенными контрактами, КумАПП в 2017 году изготовит шесть вертолетов Ка-32A11BC для нескольких китайских компаний.

"На сегодняшний день один вертолет уже поставлен в Китай, а оставшиеся находятся на предприятии в разной степени готовности", - добавили в холдинге.

Средний многоцелевой вертолет Ка-32А11BC с соосной схемой несущих винтов предназначен для выполнения специальных поисково-спасательных и высотно-монтажных работ, мероприятий по пожаротушению и транспортировке груза внутри фюзеляжа и на внешней подвеске, эвакуации больных и пострадавших, а также для патрулирования и поддержки операций спецслужб.

"Ка-32 по праву считается одним из наших "бестселлеров" благодаря своим уникальным летно-техническим характеристикам и широким возможностям применения. Мы с гордостью отмечаем, что круг эксплуатантов этой модели в ближайшее время расширится", - отметил первый заместитель генерального директора холдинга Сергей Фомин.

Ка-32А11ВС используют в России, Канаде, Испании, Португалии, Швейцарии, Китае, Южной Корее, Индонезии и других странах. Вертолет выпускается на Кумертауском авиационном производственном предприятии, основанном в 1962 году на базе Кумертауского ремонтно-механического завода.

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