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Заседание российско-турецкой межправкомиссии пройдет 20 октября в Татарстане

Экономика и бизнес
18 августа, 12:55 UTC+3 ИЗМИР 18, августа. /ТАСС

Со стороны РФ ее возглавляет министр энергетики Александр Новак

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ИЗМИР, 18 августа. /ТАСС/. Заседание межправительственной российско-турецкой комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству пройдет 20 октября в Татарстане, сообщил глава Республики Татарстан Рустам Минниханов, выступая на пленарном заседании международной ярмарки в Измире.

"Договорились, что 20 октября состоится в Республике Татарстан заседание российско-турецкой комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству", - сказал он. Предыдущая межправительственная комиссия состоялась в прошлом году в Стамбуле. С российской стороны ее возглавляет министр энергетики России Александр Новак, который подтвердил дату проведения заседания комиссии.

По словам Минниханова, делегация Татарстана на международной ярмарке в Измире представлена 74 участниками (всего в делегации около 300 человек) и порядка 35 компаниями республики.

"Нам необходимо активнее использовать имеющийся экономической потенциал для наращивания взаимовыгодного сотрудничества. Мы заинтересованы в том, чтобы турецкий бизнес дальше развивал свои проекты в Татарстане. Мы отрабатываем вопросы присутствия нашего бизнеса в турецких проектах и готовы создавать хорошие условия для наших партнеров", - добавил он.

Старейшая турецкая международная ярмарка в Измире в пятницу открыла двери для посетителей. В этом году Россия принимает участие в ярмарке в качестве страны-партнера и представила большую экспозицию. Организатором российской экспозиции стало Министерство промышленности и торговли РФ.

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