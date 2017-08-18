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"Газпром" уложил порядка 170 км труб "Турецкого потока" по дну Черного моря

Экономика и бизнес
18 августа, 11:59 дата обновления: 18 августа, 12:42 UTC+3

Глава Минэнерго РФ Александр Новак напомнил, что строительство газопровода началось в мае

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© Алексей Филиппов/ТАСС

ИЗМИР, 18 августа. /ТАСС/. "Газпром" уложил около 170 км "Турецкого потока" по дну Черного моря, заявил глава Минэнерго РФ Александр Новак, выступая на пленарной сессии международной выставки в Измире.

"Успешно реализуется проект по строительству газопровода "Турецкий поток", который призван повысить энергобезопасность Турции и Европейского союза в целом. В мае текущего года у российского побережья Черного моря началось строительство газопровода. На настоящий момент уложено свыше 170 км газопровода", - сказал он.

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Проект "Турецкий поток" предполагает строительство газопровода через Черное море до европейской части Турции и далее к границе с Грецией. Длина морской части трубы должна составить около 910 км, сухопутной части по турецкой территории - 180 км.

Первая нитка будет предназначена для турецкого рынка, вторая - для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. Мощность каждой нитки - 15,75 млрд куб. м газа в год. Общая стоимость проекта ранее при возможном строительстве четырех ниток оценивалась в €11,4 млрд.

Как сообщалось, инвестиции "Газпрома" в этот проект в 2017 году составят 41,92 млрд руб.

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