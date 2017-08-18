Турция рассчитывает на возвращение уровня товарооборота с РФ до $30 млрд

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ИЗМИР, 18 августа. /ТАСС/. Турция надеется на возвращения уровня товарооборота с Россией до $30 млрд. Об этом заявил в пятницу на пленарной сессии в рамках 86-й Международной выставки в Измире министр науки, промышленности и технологий Фарук Озлю.
"Что касается нашего внешнеэкономического оборота, то [в 2016 году] он составил $17 млрд, хотя в последние годы эта цифра равнялась $30 млрд, - сказал он. - Я надеюсь, что мы сможем преодолеть это уменьшение объемов при более тесном сотрудничестве. Вы знаете, что у нас также есть цель довести в дальнейшем товарооборот до $100 млрд".
По словам Озлю, "Турция и Россия являются большими державами, что позволяет оперативно преодолевать все трудности и довести отношения до самых-самых лучших". "Анкара находится ближе к Москве, чем Брюссель. Я думаю, что и в туризме, и в строительстве, и в других важных сферах у нас очень много общих целей. Мы являемся экономиками, взаимодополняющими друг друга", - подчеркнул министр.
Старейшая турецкая международная ярмарка в Измире в пятницу открыла двери для посетителей. В этом году Россия принимает участие в ярмарке в качестве страны-партнера и представила большую экспозицию. Российскую делегацию возглавляет министр энергетики Александр Новак, а организатором российской экспозиции стало Министерство промышленности и торговли РФ.