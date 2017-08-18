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Польская PGNiG не считает процесс по OPAL проигранным

Экономика и бизнес
18 августа, 13:57 UTC+3 ВАРШАВА ВАРШАВА 18, августа. /ТАСС

Компания ждет решения Суда ЕС в 2019 году

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ВАРШАВА, 18 августа. /ТАСС/. Польский энергетический концерн PGNiG ожидает, что Суд ЕС примет решение по газопроводу OPAL в 2019 году, и не считает, что это дело проиграно. Об этом заявил на пресс-конференции в пятницу глава компании Петр Возняк.

"Ожидаем окончательного вердикта Суда ЕС в 2019 году, - сказал он. - Дело продолжается вне зависимости от снятия обеспечительных мер".

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"Мы не проиграли процесс. Использование газопровода OPAL связано сейчас с серьезным риском", - отметил Возняк.

По его утверждению, "по заверениям правительства ФРГ, озвученным перед Судом ЕС, с июля 2017 года все новые аукционы на мощности газопровода содержат пункт о том, что предоставленные мощности будут немедленно аннулированы без компенсаций после решения Суда ЕС о недействительности постановления Еврокомиссии по делу OPAL".

Газопровод OPAL мощностью 36 млрд куб. м в год соединяет "Северный поток" с газотранспортной системой Центральной и Западной Европы. Газ поступает в Германию до границы с Чехией.

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