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Польская PGNiG анализирует возможность расширения присутствия на рынке газа Украины

Экономика и бизнес
18 августа, 13:46 UTC+3 ВАРШАВА ВАРШАВА 18, августа. /ТАСС

В компании при этом отметили, что довольны итогами сотрудничества с украинской стороной

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ВАРШАВА, 18 августа. /ТАСС/. Польский энергетический концерн PGNiG доволен торговлей с Украиной. Об этом заявил на пресс-конференции в пятницу заместитель главы компании Мачей Возняк.

"Экспорт газа на Украину продолжается. Под конец года будут представлены многообещающие результаты", - сказал он, добавив, что в компании "анализируют возможность более широкого присутствия на украинском рынке".

"Но еще не время оглашать какие-то решения", - подчеркнул представитель PGNiG.

Глава компании Петр Возняк, в свою очередь, подчеркнул, что в сфере торговли газом с Украиной польская сторона "ограничена с инфраструктурной точки зрения". "Но мы довольны итогами торговли, которых даже не ожидали", - констатировал он.

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